“Cada vez que leo la carta lloro porque está escrita de puño y letra de él”, contó el acróbata, quien atraviesa la separación con angustia y mantiene la esperanza de volver a reunirse con su pareja.

Por qué fueron detenidos y qué plantea la defensa

Baccega y Romanello llegaron legalmente a Estados Unidos en 2020 y tienen solicitudes de asilo que todavía esperan una resolución. De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Nacional, ambos permanecieron en el país después de que vencieran sus períodos de estancia autorizada, en 2021.

Sin embargo, sus familiares sostienen que los dos cuentan con permisos de trabajo vigentes hasta 2029. Las autoridades migratorias, por su parte, aclararon que esas autorizaciones laborales no representan necesariamente un estatus migratorio legal.

Ambos tienen pedidos de asilo pendientes y buscan recuperar la libertad mientras avanza su situación judicial. (Foto: NA)

La defensa está a cargo del abogado Ray Ybarra Maldonado, quien busca que los artistas puedan continuar sus trámites migratorios fuera de los centros de detención. El letrado cuestionó que permanezcan privados de su libertad mientras se resuelven sus expedientes.

Mientras aguarda novedades judiciales, Baccega intenta sostener cierta actividad física dentro del establecimiento de Eloy, en Arizona, donde realiza ejercicios y caminatas para sobrellevar el encierro.

La separación también alcanzó una fecha significativa para la pareja. Baccega y Romanello, que se casaron en 2020, pasaron separados su aniversario del 22 de noviembre.

En medio de la incertidumbre y la espera por una respuesta judicial, el acróbata dejó en claro la importancia de su esposo en su vida. “Romanello es el amor de mi vida”, expresó.