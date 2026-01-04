El Papa pidió respetar la soberanía de Venezuela tras la detención de Maduro

maduro 3

El mensaje del Papa a los venezolanos tras la captura de Maduro

Las declaraciones se inscriben en la línea de prudencia y llamado al diálogo que ha caracterizado a su pontificado desde su elección, en mayo pasado. En ocasiones anteriores, León XIV ya había expresado su preferencia por soluciones diplomáticas y mecanismos no violentos para la resolución de conflictos, remarcando la necesidad de evitar escenarios que agraven el sufrimiento de la población civil.

El Vaticano sigue con atención la evolución de la situación venezolana, tanto por su rol diplomático como por la presencia de figuras de origen venezolano en puestos relevantes de la Santa Sede, entre ellas el arzobispo Edgar Peña Parra, actual alto funcionario de la Secretaría de Estado.

En un contexto de debate internacional sobre las implicancias de la detención de Maduro, la Santa Sede reiteró su llamado a una salida que respete la autodeterminación del país y contribuya a preservar la estabilidad y la paz social.