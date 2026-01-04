El Papa pidió respetar la soberanía de Venezuela tras la detención de Maduro
El Papa León XIV llamó a una salida basada en la justicia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional.
El Papa pidió respetar la soberanía de Venezuela tras la detención de Maduro
El papa León XIV manifestó este domingo su preocupación por el escenario que atraviesa Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, y llamó a priorizar el bienestar de la población por sobre cualquier otro interés.
Durante el rezo del Ángelus, desde el Palacio Apostólico, el pontífice exhortó a las partes involucradas a evitar la violencia y a buscar una salida que se sustente en la justicia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional vigente.
En su mensaje ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, León XIV pidió que se respete la soberanía del país sudamericano y que se garantice el Estado de Derecho, en el marco de lo establecido por la Constitución. También subrayó la importancia de proteger los derechos humanos y civiles, con especial atención a los sectores más vulnerables afectados por la crisis económica.
El papa, nacido en Estados Unidos y con una extensa trayectoria pastoral en América Latina, solicitó además la intercesión de la Virgen de Coromoto por el futuro de Venezuela.
El mensaje del Papa a los venezolanos tras la captura de Maduro
Las declaraciones se inscriben en la línea de prudencia y llamado al diálogo que ha caracterizado a su pontificado desde su elección, en mayo pasado. En ocasiones anteriores, León XIV ya había expresado su preferencia por soluciones diplomáticas y mecanismos no violentos para la resolución de conflictos, remarcando la necesidad de evitar escenarios que agraven el sufrimiento de la población civil.
El Vaticano sigue con atención la evolución de la situación venezolana, tanto por su rol diplomático como por la presencia de figuras de origen venezolano en puestos relevantes de la Santa Sede, entre ellas el arzobispo Edgar Peña Parra, actual alto funcionario de la Secretaría de Estado.
En un contexto de debate internacional sobre las implicancias de la detención de Maduro, la Santa Sede reiteró su llamado a una salida que respete la autodeterminación del país y contribuya a preservar la estabilidad y la paz social.