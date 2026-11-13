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El Papa vuelve a casa: los detalles del regreso de León XIV a Chiclayo tras partir hace 8 años a Roma

Para el Santo Pontífice, es la etapa más emotiva de toda la visita pastoral por Sudamérica. Estará durante dos días en la comunidad de Chiclayo, en donde fue su obispo durante nueve años y, como siempre dice, aprendió a ser un peruano más.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Ahora sí

Ahora sí, el Papa vuelve a casa: León XIV regresa a Chiclayo.

La frase con el que Perú celebra la visita de León XIV a su país este viernes es más fuerte que nunca. León XIV vuelve Chiclayo, la zona en la que fue su obispo durante 9 años. Robert Prevost regresa este viernes a Chiclayo, en donde construyó un vínculo muy cercano con sus habitantes. Esta vez lo hará convertido en Santo Pontífice y como el primer papa con nacionalidad peruana.

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La expectativa en Lambayeque alcanza su punto máximo con una misa multitudinaria prevista para las 10.30 en las Pampas de Pimentel (12.30 de la Argentina). Desde la noche del jueves, miles de peregrinos comenzaron a concentrarse en la explanada, de aproximadamente 81 hectáreas, para conseguir un lugar. Las autoridades esperan una convocatoria cercana a las 900.000 personas.

El regreso tiene un significado especial para una comunidad que recuerda al entonces monseñor Prevost por su cercanía con las parroquias, los sacerdotes y los sectores más humildes. En las calles, la emoción se mezcla con los preparativos para recibir a quien consideran uno de los suyos.

Después de la celebración, León XIV visitará la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria. Se trata de un lugar particularmente significativo: el entonces cardenal Prevost ayudó a conseguir los fondos necesarios para reconstruir el templo, gracias al respaldo de benefactores estadounidenses. La comunidad había reunido recursos durante años, pero no alcanzaban para concretar la obra.

El sacerdote Alonso Serquén recuerda que Prevost seguía personalmente los trabajos y repetía una frase: “No te olvides de la capilla”.

Así, entre una misa multitudinaria y el reencuentro con una pequeña comunidad, el Papa regresa a la tierra donde durante ocho años fue pastor.

El papa León XIV se alojará en la Casa Episcopal de Chiclayo, la misma residencia donde vivió durante sus ocho años y cinco meses como obispo de esa diócesis.

La residencia conserva recuerdos de su paso por la diócesis:

  • Fotografías de distintas etapas de su vida.
  • Solideos que utilizó como obispo, cardenal y papa.
  • Mitras de su época episcopal.
  • Documentos vinculados con su ciudadanía peruana.

El espacio privado donde dormirá permanecerá restringido al público.

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Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Regreso emotivo: El Papa León XIV visita por primera vez Chiclayo como pontífice.
  • Comunidad y Misa: Miles de peregrinos esperan una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.
  • Vínculo histórico: El Papa retorna a la Casa Episcopal donde vivió como obispo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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