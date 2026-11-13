El Papa vuelve a casa: los detalles del regreso de León XIV a Chiclayo tras partir hace 8 años a Roma

El sacerdote Alonso Serquén recuerda que Prevost seguía personalmente los trabajos y repetía una frase: “No te olvides de la capilla”.

Así, entre una misa multitudinaria y el reencuentro con una pequeña comunidad, el Papa regresa a la tierra donde durante ocho años fue pastor.

El papa León XIV se alojará en la Casa Episcopal de Chiclayo, la misma residencia donde vivió durante sus ocho años y cinco meses como obispo de esa diócesis.

La residencia conserva recuerdos de su paso por la diócesis:

Fotografías de distintas etapas de su vida.

Solideos que utilizó como obispo, cardenal y papa.

Mitras de su época episcopal.

Documentos vinculados con su ciudadanía peruana.

El espacio privado donde dormirá permanecerá restringido al público.

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