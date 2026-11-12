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Trasladaron a los últimos 69 presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz tras la visita del papa León XIV

El operativo se realizó este jueves, un día después de la presencia del sumo pontífice en el penal porteño. Los internos fueron derivados al Complejo Penitenciario Federal VIII, en un procedimiento que involucró a cinco fuerzas de seguridad y marcó el cierre del traslado de los detenidos.

Trasladaron a los últimos 69 presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz tras la visita del papa León XIV. (Foto: archivo).

Trasladaron a los últimos 69 presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz tras la visita del papa León XIV. (Foto: archivo).

Los últimos 69 presos que permanecían alojados en la cárcel de Villa Devoto fueron trasladados este jueves por la tarde al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El procedimiento comenzó a las 15.30 y contó con la participación coordinada de cinco fuerzas de seguridad, un día después de la visita del papa León XIV al establecimiento penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires.

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El operativo se llevó adelante con la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los internos fueron derivados al Complejo Penitenciario Federal VIII, en un procedimiento que involucr&oacute; a cinco fuerzas de seguridad. (Foto: archivo)

Los internos fueron derivados al Complejo Penitenciario Federal VIII, en un procedimiento que involucró a cinco fuerzas de seguridad. (Foto: archivo)

El traslado se concretó luego de que el sumo pontífice visitara la cárcel durante la mañana del miércoles. Durante su recorrida por el establecimiento, León XIV mantuvo un encuentro con un grupo de internos.

El operativo para desocupar la cárcel de Devoto

El proceso de desocupación del penal comenzó el 11 de octubre y contemplaba el traslado de alrededor de 1.500 detenidos al complejo penitenciario de Marcos Paz.

La primera etapa del procedimiento concluyó el 19 de octubre, luego de cinco jornadas de operativos en las que fueron trasladados cerca de 1.400 internos.

Con el movimiento de los últimos 69 presos realizado este jueves, se completó el traslado previsto para vaciar la cárcel de Villa Devoto, de acuerdo con las cifras consignadas en el operativo.

La reacción del Gobierno tras el cierre de la cárcel de Devoto

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró la finalización del operativo a través de una publicación en su cuenta de X.

“Después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto”, escribió la funcionaria. Además, destacó el trabajo coordinado entre el Servicio Penitenciario Federal y las distintas fuerzas que participaron del procedimiento.

“Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto”, expresó.

Por último, Monteoliva remarcó que ya no quedaban detenidos en el establecimiento y concluyó: “No queda un solo interno. ¡Cerrado Devoto!”.

Por qué los últimos 69 presos permanecieron en Devoto para la visita del papa León XIV

Los 69 internos que fueron trasladados este jueves habían quedado exceptuados de la primera etapa del operativo para participar de la visita que el papa León XIV realizó al penal durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, en el marco de su gira apostólica por la Argentina.

Durante el encuentro, el Pontífice se reunió con los detenidos en el gimnasio de la cárcel, escuchó sus testimonios y también el relato de una persona que había recuperado la libertad.

"Una nueva vida es posible", dijo el papa Le&oacute;n en su visita al penal de Devoto. (Foto: archivo).

"Una nueva vida es posible", dijo el papa León en su visita al penal de Devoto. (Foto: archivo).

En su intervención, León XIV reflexionó sobre las consecuencias del mal, el significado del encierro y la posibilidad de reconstruir la vida después de atravesar una situación de privación de la libertad. “Una nueva vida es posible”, fue una de las frases centrales que les transmitió a los internos.

El Papa también advirtió sobre el daño que provoca el mal en las personas y en la sociedad. “El mal que asedia el corazón arruina a la sociedad. Cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios”, expresó.

Hacia el final del encuentro, León XIV recurrió a la figura de Jesucristo para transmitir un mensaje de fe y solidaridad con quienes atraviesan una situación de encierro. “Me gustaría recordarles que Jesucristo, cuando habló de cuán fundamental es la caridad, se identificó con un preso. Antes de entregar su vida para salvarnos, fue privado de su libertad, aun sin pecado alguno”, señaló.

Es a él a quien debemos dirigirnos para suplicarle por nuestros seres queridos que están en prisión”, concluyó.

En pocas palabras

  • Traslado final: 69 presos de la cárcel de Devoto fueron derivados a Marcos Paz tras la visita del papa León XIV.
  • Operativo de seguridad: El cierre del penal involucró a cinco fuerzas de seguridad federales y marcó el fin del traslado de internos.
  • Mensaje papal: El sumo pontífice reflexionó sobre la posibilidad de una nueva vida y la importancia de la fe para los detenidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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