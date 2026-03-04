Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en el mundo si golpean su misión diplomática en el Líbano

Combates en el sur de Líbano y avance del ejército israelí

Mientras se intensifican las amenazas diplomáticas, las fuerzas israelíes avanzaron hacia varias localidades del sur de Líbano y mantienen una campaña de bombardeos en el tercer día consecutivo de enfrentamientos con Hezbollah.

El conflicto se profundizó luego de que Hezbollah lanzara un ataque contra Israel, que el grupo definió como una represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, quien falleció el sábado en un ataque atribuido a Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

En el marco de la ofensiva, Israel ordenó la evacuación de una amplia zona del sur de Líbano, mientras continúan los combates. Según autoridades libanesas, los enfrentamientos dejaron al menos 72 muertos y 437 heridos desde el lunes, además de más de 83.000 personas desplazadas.

Una columna de humo se levanta en Beirut, bajo ataque israelí (Foto: REUTERS)

Ataques con drones y misiles de Hezbollah

El movimiento chiita Hezbollah reivindicó varios ataques contra territorio israelí en los últimos días. Entre ellos, un ataque con drones contra industrias aeroespaciales en el centro de Israel, considerado uno de los objetivos más alejados de la frontera alcanzados hasta ahora.

El grupo armado también aseguró haber atacado una base militar israelí en el norte del país con un misil de precisión. Mientras tanto, tropas israelíes ingresaron este miércoles en Jiam, una localidad ubicada a unos seis kilómetros de la frontera, en el marco de la ofensiva terrestre.

El plan de Israel para crear una “zona tapón”

Las autoridades israelíes confirmaron que buscan establecer una zona de seguridad dentro del sur de Líbano para proteger a las poblaciones del norte de Israel. Según informó el ejército israelí, tres divisiones militares con unidades de infantería, blindados e ingenieros participan actualmente en las operaciones en territorio libanés.

Por su parte, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) informó que observó movimientos militares israelíes y operaciones cerca de varias localidades, entre ellas Jiam, Beit Lif, Yarun, Hula, Kfar Kila, Jerbeh y Kfar Shuba. Durante esos enfrentamientos, Hezbollah aseguró haber combatido directamente contra tropas israelíes, mientras que Israel informó que dos soldados resultaron levemente heridos por fuego antitanques.

El número de proyectiles lanzados por Teherán se desplomó un 86% desde el inicio de la guerra, mientras sus reservas y plataformas de ataque quedan cada vez más reducidas tras los bombardeos aliados (AP)

Bombardeos en Beirut y otras ciudades

En paralelo con los combates terrestres, Israel continuó con su campaña de bombardeos aéreos en Líbano. En el sur de Beirut, ataques contra las zonas residenciales de Aramun y Saadiyat dejaron seis muertos y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

También se registraron bombardeos en Baalbek, en el este del país, donde un edificio de cuatro pisos fue alcanzado por un ataque aéreo. Allí murieron cinco personas y otras 15 resultaron heridas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Información libanesa.

Otro bombardeo impactó en Hazmieh, un barrio cristiano de Beirut ubicado cerca del palacio presidencial y de varias delegaciones diplomáticas. El ataque alcanzó un hotel, aunque no se reportaron víctimas.