La polémica teoría de Donald Trump sobre por qué asesinaron al famoso Rob Reiner: "Síndrome..."

"Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!", publicó.

Donald Trump y una obsesión fatal

El hallazgo de los cuerpos de Rob Reiner y su esposa fueron hallados con heridas compatibles con apuñalamientos, en un caso que la policía investiga como homicidio doble y por el que su hijo, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y acusado formalmente de asesinato. Pero el hecho policial de pronto, parece convertirse en una interpretación polémica hecha por el presidente Donald Trump.

La pareja tenía un historial público de apoyo a causas progresistas y también había hablado abiertamente sobre las luchas de su hijo con adicciones y problemas de salud mental, documentadas incluso en el filme Being Charlie. La suma de estos pensamientos y opiniones, pusieron al matrimonio Reiner en las antípodas de las ideas postuladas por Trump en casi todos los temas. Reiner era, además, un reconocido defensor de las ideas del partido Demócrata.

En medio del dolor por la noticia, el presidente Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social que desató una ola de críticas.

En ese post, Trump relacionó la muerte de Reiner y su esposa con una supuesta “obsesión” del cineasta en su contra, atribuyéndole un estado mental que, según él, habría contribuido al trágico desenlace. Trump escribió que Reiner y su esposa habrían muerto “debido a la ira que causó en otros a través de su masiva, inquebrantable e incurable aflicción con una enfermedad conocida como Trump Derangement Syndrome (síndrome de trastorno por Trump)”.

Qué es el Síndrome de trastorno por Trump

Por supuesto, no es un término médico. Es una frase que se hizo popular en las redes sociales, divididas en el mundo entero entre opuestos cuando se habla de cuestiones sociales o políticas. La alusión a lo que denomina "Trump Derangement Syndrome " —un término usado por algunos conservadores para describir a críticos vehementes de Trump— hizo mucho ruido en este caso por el uso que le dio el presidente Trump.

Fue vista por muchos como un intento de politizar una tragedia que involucra violencia familiar. Trump también describió a Reiner como alguien que “llegó a volver locas a las personas con su obsesión desenfrenada conmigo” y que tenía “paranoia” hacia él.

La reacción a estas declaraciones fue inmediata y contundente desde múltiples sectores del espectro político y mediático. Figuras culturales y legisladores tanto demócratas como republicanos consideraron las palabras del presidente como insensibles, irrespetuosas y poco apropiadas en un contexto de duelo.

En redes sociales y declaraciones públicas, actores, presentadores de televisión y comentaristas calificaron la publicación de Trump de “vergonzosa” y “falto de humanidad”. Varios señalaron que en situaciones de tragedias personales, especialmente con víctimas de violencia, la respuesta institucional debería ser de empatía y respeto hacia las familias afectadas, no un comentario político.

El rechazo también se extendió incluso entre sectores conservadores. Representantes republicanos, como Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene, criticaron el post, calificándolo de “inapropiado e irrespetuoso” y subrayando que la muerte de Reiner y su esposa “es una tragedia familiar, no un asunto de política ni de enemigos políticos”. Algunos legisladores, tradicionalmente aliados de Trump, hicieron un llamado a que el presidente muestre más compasión y sensatez en sus mensajes oficiales

Incluso comentaristas conservadores independientes y figuras del activismo político moderado expresaron su descontento, recordando que, aunque Reiner había sido un crítico abierto de Trump, no existe evidencia alguna que vincule su postura política con el acto de violencia cometido por su hijo. “Lo que ocurrió fue una brutal tragedia personal, no un enfrentamiento ideológico”, destacó un analista político.

familia reiner Trump habla de un odio enfermizo hacia él, pero la justicia acusa al hijo del matrimonio Reiner de haberlos asesinado. (Foto: Genitleza TMZ)

La evidencia y la curiosa interpretación de Donald Trump

Por su parte, sectores demócratas y personalidades progresistas aprovecharon para enfatizar el legado cultural y social de Reiner y Singer Reiner, recordando sus aportes al cine, la defensa de derechos civiles, y su activismo en temas como la igualdad matrimonial y la educación temprana.

Más allá de su simpatía por los demócratas, la obra cinematográfica de Reiner es apreciada en todo el mundo y eso excede el "análisis" político que quiere darle Trump, que en cualquier episodio, no importa de que se trate, trata de librar su propia batalla cultural.

Pero la investigación policial y judicial va por otro camino. Rob y su esposa no murieron, furiosos por el odio hacia Trump. Los degollaron y el presunto asesino ha sido su hijo Nick.