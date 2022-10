En estos últimos 17 días, aunque el margen todavía sigue favoreciendo a su rival, Bolsonaro logró mantenerse en ese sendero de recuperación.

Según la encuestadora Poder Data, Lula se ubica en el 48% de la primera vuelta. Pero Bolsonaro logra subir un punto más y ya está en el 44%. De todas maneras, las encuestadoras depuran el resultado quitando los votos nulos o en blanco. Así, Lula llegaría a la presidencia con el 52% contra el 48% de su oponente.

Otras consultoras coinciden en que el acercamiento que experimenta Bolsonaro es significativo, aunque menor a lo que necesita para revertir la elección.

De todos modos, el fracaso de los encuestadores en la primera vuelta pone un manto de incertidumbre sobre si los ciudadanos cuentan realmente lo que harán en el "cuarto oscuro".

encuestas segunda vuelta.jpg Lula sigue al frente en las encuestas, pero Jair Bolsonaro logra recortar las distancias con miras a la segunda vuelta (Foto: Genial/Quest)

Este 19 de octubre, Genial/Quaest registra en los sondeos:

Lula: 47%

Bolsonaro: 42%

Según el estudio, los dos candidatos bajaron un punto con relación a lo que obtuvieron en la primera vuelta electoral. En otra de las encuestadoras, IPEC, Lula ya está al borde del triunfo. Se ubica en el 50% de los votos contra el 43% para su rival.

Lula, ausente en el próximo debate

Estas oscilaciones, que siguen siendo favorables para el candidato del PT, ya tienen un efecto inmediato. Lula anunció que no participará del próximo debate que estaba organizado por "Estadao". Seguramente porque en el que se realizó el domingo pasado ninguno de los dos logró destacarse y la mayoría de los analistas dijeron que ambos no cumplieron un buen papel en el cruce por televisión. Como sigue al frente, Lula prefiere no arriesgarse y concentrarse en sus últimos viajes de campaña por el país.

Otro dato también alimenta la prudencia del líder del PT: Bolsonaro bajó el nivel de rechazo, pero solo dos puntos. Pasó del 48 al 46%. Necesita mejorar más su imagen para poder llegar cabeza a cabeza para la elección del 30 de octubre.