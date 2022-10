Jair Bolsonaro, por su parte, dijo que su propuesta es la de "un país libre... ese es el país que queremos y no el de Lula".

Sin embargo, para la prensa brasileña, la confrontación entre ambos no dejó un claro vencedor.

debate lula y bolsonaro domingo por la noche.jpg El debate repitió las mismas acusaciones entre los candidatos pero con una mayor moderación. Foto: Gentileza Folha de Sao Paulo)

El debate: Los mismos reproches, pero con un tono moderado

Ambos candidatos se acusaron de ser mentirosos en este primer debate antes de las elecciones del 30 de octubre. Pero esta vez, escucharon a sus asesores. Repitieron las mismas líneas que en la primera vuelta electoral, pero con un estilo de moderación, como para no espantar a la escasa pero fundamental porción del voto indefinido con miras a la segunda vuelta.

Lula retomó los mensajes de la mala gestión presidencial de Jair Bolsonaro: especialmente, el mal manejo de la pandemia de Covid que dejó 400.000 muertos en Brasil por su negligencia originada en el negacionismo.

El mandatario Jair Bolsonaro, contraatacó con el principal elemento para disparar contra el candidato del Partido de los Trabajadores (PT): la corrupción y que por eso fue condenado y enviado a prisión. Bolsonaro dijo que fue liberado por jueces amigos en el Superior Tribuna de Justicia.

El expresidente repitió las críticas a la Operación Lava Jato, que lo llevó a prisión; sus condenas fueron anuladas más tarde. En esa parte del debate, estuvo asesorado por Sergio Moro. fue el juez del Lava Jato y luego ministro de Justicia de Bolsonaro.

Lula: las mentiras y fake News de bolsonaro

El candidato del PT recordó una cantidad de noticias falsas ("Fake News") y de mentiras, tanto en la campaña como durante todos los años de gobierno. En un momento del debate, Lula dijo: "Eres un mentiroso. Mientes todos los días", señalando con el dedo a su oponente, en un momento, prometiendo hacer un gobierno con credibilidad, si es elegido.

debate debate entre Lula y bolsonaro.jpg Quedan solo 14 días para elegir al futuro presidente de Brasil, entre Jair Bolsonaro y Lula (Foto: Gentileza Folha de Sao Paulo)

El candidato opositor, que espera llegar por tercera vez a la presidencia del Brasil remarcó: “Quien defiende la democracia, soy yo; quiero gobernar el país democráticamente, como lo hice en dos oportunidades

Un paso adelante: un tono moderado para el debate.

Esta vez, a tan pocos días de las elecciones, la confrontación estuvo en el contenido de las frases más que en las formas. Los asesores de ambos candidatos aconsejaron no perder la compostura. Hay alrededor de un 10% de votos "indefinidos" en disputa. Suficientes para dar la victoria a cualquiera de los dos. Por eso Lula y Bolsonaro se repitieron en sus cruces y acusaciones, pero sin la vehemencia de los debates para el primer turno electoral. Tal vez por eso, no hubo un claro vencedor en este primer debate. Los dos candidatos prefirieron no dejarse arrebatar para mantener a sus votantes y tratar de dejar una buena imagen en los indecisos.

En la primera vuelta del 2 de octubre, Lula se impuso con el 48,4% de los votos, contra 43,2% de Bolsonaro, quien tuvo un mejor resultado de lo anticipado por los sondeos. De cara al ballotage, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) sigue al frente con el 49% de las intenciones de voto, a cinco puntos porcentuales de Bolsonaro, quien tiene 44% de los apoyos, según una encuesta publicada horas antes de esta presentación cara a cara entre Jair Bolsonaro y Lula.