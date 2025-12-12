En vivo Radio La Red
Elecciones presidenciales en Chile: quiénes son los candidatos y quién ganaría este domingo

La candidata oficialista del presidente Boric no entró a la segunda vuelta. Por lo tanto, desde el domingo a la noche, Chile será otro país de la región que abandone ideas de izquierda en un giro político y económico a la derecha.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Chile define a su presidente en el balotaje. Otro país que se prepara para girar a la derecha en la región. (Foto: A24.com(

Chile define a su presidente en el balotaje. Otro país que se prepara para girar a la derecha en la región. (Foto: A24.com(
Así como ha sucedido en muchos otros países, empezando por la Argentina. El gobierno libertario de Javier Milei está más a la derecha de lo que fue la experiencia en el gobierno de Cambiemos. Ahora, compite frente a la candidata del Gobierno, un empresario de derecha, de posiciones más duras del moderado y desaparecido en un accidente, Sebastián Piñera.

Los dos candidatos que definirá el domingo la segunda vuelta son:

  • Jeannette Jara (Unidad por Chile, coalición del oficialismo de izquierda). Fue la más votada en la primera vuelta con aproximadamente 26,8 % de los votos.

  • José Antonio Kast (Partido Republicano, derecha / derecha dura). Quedó en segundo lugar con alrededor de 23,9 % de los sufragios.

Pero ese resultado fue toda una frustración para la "heredera" de Boric y candidata del comunismo chileno. La izquierda, moderada o más radicalizada, sacó el porcentaje más bajo de votos desde que Chile recuperó la democracia en 1990.

Del otro lado, Jose Antonio Kast, un empresario radical, pero de derecha, relegó al tercer lugar a otro empresario pero moderado. Franco Parisi, la sorpresa electoral que cosecho el 19,7% de los votos con un mensaje "populista", pero no de izquierda.

La fragmentación del electorado explica por qué los dos finalistas consiguieron porcentajes relativamente bajos respecto al total, y pone de relieve la polarización política en el país. Sin embargo, Kast ha logrado sumar más apoyos en este mes de "recolección" entre quienes quedaron fuera del balotaje.

A punto tal, que el propio Parisi, tras el último debate electoral de los dos contendientes, dijo: "Todo indica que Kast será el ganador, aunque no será bueno para Chile".

Noticia en desarrollo...

