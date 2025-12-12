Elecciones presidenciales en Chile: quiénes son los candidatos y quién ganaría este domingo

Del otro lado, Jose Antonio Kast, un empresario radical, pero de derecha, relegó al tercer lugar a otro empresario pero moderado. Franco Parisi, la sorpresa electoral que cosecho el 19,7% de los votos con un mensaje "populista", pero no de izquierda.

La fragmentación del electorado explica por qué los dos finalistas consiguieron porcentajes relativamente bajos respecto al total, y pone de relieve la polarización política en el país. Sin embargo, Kast ha logrado sumar más apoyos en este mes de "recolección" entre quienes quedaron fuera del balotaje.

A punto tal, que el propio Parisi, tras el último debate electoral de los dos contendientes, dijo: "Todo indica que Kast será el ganador, aunque no será bueno para Chile".

