Saltó del avión... y lo peor pasó en segundos: la secuencia que nadie podía imaginar

Al abrirse el paracaídas, arrastrado por la gran corriente de viento que se generó al envolver el aire, el hombre fue a parar directamente al timón de cola. Su implemento se enredó y quedó colgando en el aire mientras la avioneta seguía surcando el cielo.

paracaídas 1

Un salto... a la cola del avión

Cuando el avión llegó a los 3.000 metros de altura, el grupo de paracaidistas se preparó para saltar. Chequearon sus equipos y se alistaron para respetar el orden de salida de la avioneta. La máquina es una Cessna que había despegado desde el aeropuerto de Tully, en Queenland, Australia. Hasta ese momento, todo era normal, pero con el primer salto, la vida de todos estuvo en peligro real.

El primer saltador se lanzó al vacío, pero por un problema que sigue bajo investigación, el mecanismo del paracaídas se acción inmediatamente y lo liberó antes de tiempo.

El paracaidista lleva un altímetro que marca el nivel indicado para abrir ese implemento. Básicamente, la persona en caída líbre debe estar lo suficientemente lejos del avión para evitar accidentes y a la altura precisa para que el paracaídas cumpla su función de amortiguar y permitir el control de la caída.

Esta vez, nada de eso pasó. Como el paracaídas comenzó a liberarse un segundo más tarde del salto, la tela se expandió y provocó que el hombre quedara "atrapado" en el aire en medio del desplazamiento de al avioneta. En la grabación, da la sensación de irse para atrás, pero como bien explicó Einstein, el movimiento se percibe de manera diferente según la posición y el movimiento del observador.

En realidad, lo que sucedió fue lo siguiente:

El paracaídas se abrió anticipadamente.

Al expandirse, la persona comenzó a retardar su caída.

La avioneta, al seguir volando, lo enganchó en su cola.

Los demás quedaron mirando - y grabando - desde la puerta abierta de la aeronave. Para peor, el piloto constató que la nave se daño de manera grave en el impacto.

corte y caída en paracaídas El paracaidista corta con un cuchillo de emergencia los cables del paracaídas. Ya libre, inicia el descenso que hizo sin problemas gracias al paracaidas de emergencia. (Foto: Captura de TV)

Piloto experto, paracaidista con temple y el equipo de emergencia justo

Estaba todo preparado en un segundo para un drama tremendo. Con un paracaidista enredado en la cola del avión y colgando a 3.000 metros de altura. La máquina estaba dañada y debía realizar un aterrizaje de emergencia con todos los pasajeros y el saltador atrapado en la cola de la avioneta.

Por la conjunción de buenas decisiones y elementos idóneos, todo pudo resolverse casi milagrosamente. El piloto tuvo la habilidad para poder controlar la nave pese a que los estabilizadores de la cola estaban dañados. En ese punto de la avioneta, un paracaidista luchaba por su vida. Sus nervios de acero fueron el segundo elemento para que todo funcionara bien.

El tercer elemento fue el equipo de emergencia: un cuchillo y otro paracaídas ad hoc. El paracaidista tomó su cuchillo especial y con serenidad pasmosa logró maniobrar para cortar las sogas del paracaídas que lo tenían agarrado al avión.

Así logró zafarse y entonces, comenzó a precipitarse en caída libre. Esta vez, el paracaídas de emergencia sea abrió a la altura prevista y de manera correcta. Así el paracaidista pudo llegar a la tierra sano y salvo.

Mientras tanto, el piloto maniobro de manera extraordinaria con la avioneta averiada. Logró el aterrizaje de emergencia sin problemas y tanto él como los otros paracaidistas no tuvieron ninguna clase de heridas. No fue un milagro porque cada uno actuó de manera más que serena y profesional.

aterrizaje con restos de paracaidas La destreza del piloto le permitió aterrizar con la avioneta dañada y parte del paracaídas anudado en la cola. (foto: Captura de TV)

La enseñanza de esta historia increíble

La Oficina Australiana de Seguridad del Transporte (ATSB) inició ya la investigación oficial. Pero hay elementos que deja como enseñanza este episodio. Se modificarán los protocolos para el montaje de los paracaídas, su colocación y funcionamiento. Lo mismo con los instrumentos para medir el momento indicado para el salto y alejarse del avión. Y desde ahora, el cuchillo de emergencia, que ayudó al paracaidista a zafar de su elemento y liberarse de la avioneta, es un elemento obligatorio para llevar en cada salto.