Violento asalto a un micro de tour de compras de argentinos que iban a Chile: emboscada y robo masivo
Fueron interceptados por al menos cinco vehículos en una zona donde no hay señales de celulares y se llevaron hasta las llaves del colectivo. No se registraron heridos.
Un grupo de al menos 60 turistas argentinos, en su mayoría oriundos de Mendoza, fue víctima de un violento asalto en la Región Metropolitana de Chile durante la madrugada de este jueves. El micro en el que viajaban hacia Estación Central para realizar un tour de compras fue interceptado por cinco delincuentes armados, que despojaron de sus pertenencias a gran parte de los pasajeros.
El micro salió a las 22 horas de Mendoza con destino a Santiago de Chile. El ataque ocurrió cerca de las 6 de la mañana, poco después de que el contingente cruzara el Paso Los Libertadores y según relató el dueño de la empresa de colectivos en A24, el bus fue atrapado por al menos cinco vehículos que le cerraron el paso a la altura de la cuesta Chacabuco.
De ellos descendieron los asaltantes encapuchados y armados, que abordaron el micro y tomaron el control mientras este continuaba avanzando por una zona rural.
Uno de los ladrones se ubicó junto al conductor y lo obligó a seguir circulando a baja velocidad —unos 40 km/h, sin balizas— mientras el resto recorría ambos pisos del ómnibus para robar dinero, celulares y objetos de valor. Según el recuento inicial, 28 pasajeros fueron víctimas directas del robo y en su retirada los delincuentes se también se llevaron las llaves del micro.
El testimonio de las víctimas: “Nos golpearon y nos apuntaron con armas”
Tomás, uno de los pasajeros, relató que la emboscada se inició cuando un auto se acercó al micro para advertir una supuesta rueda pinchada. “El chofer bajó para fijarse y ahí nos rodearon tres autos con personas armadas. Golpearon al chofer, subieron a la cabina y le apuntaron a la gente”, contó.
Afirmó que logró evitar el robo porque escondió su celular apenas vio ingresar a los asaltantes: “Habrán estado entre 15 o 20 minutos. Decían que eran del hampa. Ahora toca esperar al consulado porque muchos perdieron sus documentos y no pueden volver”.
El relato del conductor: amenazas, golpes y 12 atacantes
El chofer del micro coincidió en que todo comenzó cuando una mujer, desde un vehículo, les hizo señas para advertir un desperfecto. “Paramos para revisar y atrás ya habían frenado tres autos. Bajaron como 12 personas y nos encañonaron”, relató.
Durante el robo, tanto él como su acompañante fueron golpeados y amenazados. “Nos decían que nos iban a matar. Nos pegaban en la cabeza y nos apuntaban en la rodilla”, describió. Según su percepción, los delincuentes no tenían acento chileno: “Eran venezolanos y colombianos, por lo que pudimos notar”.
La banda escapó y varios turistas quedaron sin documentos
Tras recolectar los objetos de valor, los asaltantes huyeron en los mismos vehículos con los que habían interceptado el micro. Muchos pasajeros quedaron sin identificación, lo que ahora requiere asistencia del consulado argentino en Chile para poder regresar.