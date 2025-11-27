Violento asalto a un micro de tour de compras de argentinos que iban a Chile: emboscada y robo masivo. 

Embed

El testimonio de las víctimas: “Nos golpearon y nos apuntaron con armas”

Tomás, uno de los pasajeros, relató que la emboscada se inició cuando un auto se acercó al micro para advertir una supuesta rueda pinchada. “El chofer bajó para fijarse y ahí nos rodearon tres autos con personas armadas. Golpearon al chofer, subieron a la cabina y le apuntaron a la gente”, contó.

Afirmó que logró evitar el robo porque escondió su celular apenas vio ingresar a los asaltantes: “Habrán estado entre 15 o 20 minutos. Decían que eran del hampa. Ahora toca esperar al consulado porque muchos perdieron sus documentos y no pueden volver”.

El relato del conductor: amenazas, golpes y 12 atacantes

El chofer del micro coincidió en que todo comenzó cuando una mujer, desde un vehículo, les hizo señas para advertir un desperfecto. “Paramos para revisar y atrás ya habían frenado tres autos. Bajaron como 12 personas y nos encañonaron”, relató.

Alrededor de 60 turistas argentinos fueron asaltados en Chile.

Durante el robo, tanto él como su acompañante fueron golpeados y amenazados. “Nos decían que nos iban a matar. Nos pegaban en la cabeza y nos apuntaban en la rodilla”, describió. Según su percepción, los delincuentes no tenían acento chileno: “Eran venezolanos y colombianos, por lo que pudimos notar”.

La banda escapó y varios turistas quedaron sin documentos

Tras recolectar los objetos de valor, los asaltantes huyeron en los mismos vehículos con los que habían interceptado el micro. Muchos pasajeros quedaron sin identificación, lo que ahora requiere asistencia del consulado argentino en Chile para poder regresar.