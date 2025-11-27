En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Asalto
Micro
Indignación

Violento asalto a un micro de tour de compras de argentinos que iban a Chile: emboscada y robo masivo

Fueron interceptados por al menos cinco vehículos en una zona donde no hay señales de celulares y se llevaron hasta las llaves del colectivo. No se registraron heridos.

Violento asalto a un micro de tour de compras de argentinos que iban a Chile: emboscada y robo masivo. 

Violento asalto a un micro de tour de compras de argentinos que iban a Chile: emboscada y robo masivo. 

Un grupo de al menos 60 turistas argentinos, en su mayoría oriundos de Mendoza, fue víctima de un violento asalto en la Región Metropolitana de Chile durante la madrugada de este jueves. El micro en el que viajaban hacia Estación Central para realizar un tour de compras fue interceptado por cinco delincuentes armados, que despojaron de sus pertenencias a gran parte de los pasajeros.

Leé también Lanús: dos empleadas de una panadería enfrentaron a cuchillazos a dos ladrones y lograron frustrar el robo
Dos empleadas de una panadería enfrentaron a cuchillazos a dos ladrones y lograron frustrar el robo.

El micro salió a las 22 horas de Mendoza con destino a Santiago de Chile. El ataque ocurrió cerca de las 6 de la mañana, poco después de que el contingente cruzara el Paso Los Libertadores y según relató el dueño de la empresa de colectivos en A24, el bus fue atrapado por al menos cinco vehículos que le cerraron el paso a la altura de la cuesta Chacabuco.

De ellos descendieron los asaltantes encapuchados y armados, que abordaron el micro y tomaron el control mientras este continuaba avanzando por una zona rural.

Uno de los ladrones se ubicó junto al conductor y lo obligó a seguir circulando a baja velocidad —unos 40 km/h, sin balizas— mientras el resto recorría ambos pisos del ómnibus para robar dinero, celulares y objetos de valor. Según el recuento inicial, 28 pasajeros fueron víctimas directas del robo y en su retirada los delincuentes se también se llevaron las llaves del micro.

Embed

El testimonio de las víctimas: “Nos golpearon y nos apuntaron con armas”

Tomás, uno de los pasajeros, relató que la emboscada se inició cuando un auto se acercó al micro para advertir una supuesta rueda pinchada. “El chofer bajó para fijarse y ahí nos rodearon tres autos con personas armadas. Golpearon al chofer, subieron a la cabina y le apuntaron a la gente”, contó.

Afirmó que logró evitar el robo porque escondió su celular apenas vio ingresar a los asaltantes: “Habrán estado entre 15 o 20 minutos. Decían que eran del hampa. Ahora toca esperar al consulado porque muchos perdieron sus documentos y no pueden volver”.

El relato del conductor: amenazas, golpes y 12 atacantes

El chofer del micro coincidió en que todo comenzó cuando una mujer, desde un vehículo, les hizo señas para advertir un desperfecto. “Paramos para revisar y atrás ya habían frenado tres autos. Bajaron como 12 personas y nos encañonaron”, relató.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-e1paqX1764261906681-1764262167
Alrededor de 60 turistas argentinos fueron asaltados en Chile.&nbsp;

Alrededor de 60 turistas argentinos fueron asaltados en Chile.

Durante el robo, tanto él como su acompañante fueron golpeados y amenazados. “Nos decían que nos iban a matar. Nos pegaban en la cabeza y nos apuntaban en la rodilla”, describió. Según su percepción, los delincuentes no tenían acento chileno: “Eran venezolanos y colombianos, por lo que pudimos notar”.

La banda escapó y varios turistas quedaron sin documentos

Tras recolectar los objetos de valor, los asaltantes huyeron en los mismos vehículos con los que habían interceptado el micro. Muchos pasajeros quedaron sin identificación, lo que ahora requiere asistencia del consulado argentino en Chile para poder regresar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Asalto Micro tour Mendoza
Notas relacionadas
Alejandra Maglietti sufrió un robo en Palermo y lanzó una advertencia urgente a sus seguidores: "Tengan..."
Una jubilada de 91 años fue atada y amordazada durante un violento robo mientras dormía
Así fue el momento en que un colectivo atropelló y mató a una mujer que cruzaba por la senda peatonal

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar