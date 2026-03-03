En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Luis Alfonso Petri
Victoria Villarruel
Críticas

El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel: "No se les va a dar"

La Vicepresidenta cruzó al diputado Luis Petri en redes sociales tras sus críticas por la apertura de sesiones. Apuntó contra el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel en redes sociales: No se les va a dar

El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel en redes sociales: "No se les va a dar"

La vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo a su enfrentamiento con el presidente Javier Milei y con referentes de La Libertad Avanza al asegurar: “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”.

Leé también Villarruel cuestionó el acuerdo comercial con Donald Trump y cerca de Milei la cruzaron con dureza
Victoria Villarruel se volvió a diferenciar del presidente Javier Milei, esta vez, rechazó el acuerdo comerciaal con Estados Unidos. Foto: Archivo

La frase fue una respuesta directa a las declaraciones del diputado y exministro de Defensa Luis Petri, quien la acusó de “apostar al fracaso del Gobierno” y de ser “funcional a la oposición”, en referencia a su actitud durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, sostuvo Petri en una entrevista con TN, al cuestionar que Villarruel utilizara su celular mientras Milei brindaba su discurso.

Embed

Además, el legislador mendocino vinculó a la vicepresidenta con la frase que pronunció el mandatario sobre “propios que soñaban con el sillón de Rivadavia”.

“Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, disparó.

Petri fue más allá y planteó: “Si vos te ofrecés a la oposición para sancionar leyes que hieren al programa económico del Gobierno, ¿en qué te transformás?”. Para él, Villarruel “fue funcional a la oposición” y “apostó por el fracaso del Gobierno”.

La respuesta de Villarruel en redes

Mientras Petri brindaba la entrevista, Victoria Villarruel respondió a través de X con duros cuestionamientos. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, escribió.

En otro mensaje, agregó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

villarruel

Además, lanzó críticas personales contra el diputado: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

Ante versiones sobre una eventual salida del Gobierno, fue categórica: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.

Una relación quebrada

La tensión entre Milei y su vicepresidenta quedó en evidencia durante la apertura de sesiones ordinarias, marcada por un saludo frío en el ingreso al Congreso y por gestos que reflejaron el distanciamiento.

milei villarruel

En su discurso, el Presidente recordó la victoria electoral en la Ciudad y sostuvo que, tras las elecciones bonaerenses, “opositores y propios soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia”, frase que fue interpretada como una alusión a Villarruel.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Alfonso Petri Victoria Villarruel Noticias A24
Notas relacionadas
Tensión entre Milei y Victoria Villarruel a días del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa
Video: el incómodo momento de empujones e indirectas entre Victoria Villarruel y Karina Milei
Kicillof abrió las sesiones ordinarias bonaerenses y llamó a construir una alternativa "productiva, federal y nacional"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar