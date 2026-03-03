El fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel: "No se les va a dar"

“Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, disparó.

Petri fue más allá y planteó: “Si vos te ofrecés a la oposición para sancionar leyes que hieren al programa económico del Gobierno, ¿en qué te transformás?”. Para él, Villarruel “fue funcional a la oposición” y “apostó por el fracaso del Gobierno”.

La respuesta de Villarruel en redes

Mientras Petri brindaba la entrevista, Victoria Villarruel respondió a través de X con duros cuestionamientos. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, escribió.

En otro mensaje, agregó: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

villarruel

Además, lanzó críticas personales contra el diputado: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

Ante versiones sobre una eventual salida del Gobierno, fue categórica: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.

Una relación quebrada

La tensión entre Milei y su vicepresidenta quedó en evidencia durante la apertura de sesiones ordinarias, marcada por un saludo frío en el ingreso al Congreso y por gestos que reflejaron el distanciamiento.

milei villarruel

En su discurso, el Presidente recordó la victoria electoral en la Ciudad y sostuvo que, tras las elecciones bonaerenses, “opositores y propios soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia”, frase que fue interpretada como una alusión a Villarruel.