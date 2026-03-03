Yanina Latorre ventiló un dato impactante sobre Susana Giménez: "No se la esperan"

Por el momento, luego de 2025 alejada del aire, se sabe que Susana Giménez evalúa su vuelta a la pantalla de una manera tranquila.

Según trascendió, la diva de los teléfonos planea viajar al Mundial de Fútbol a mitad de año y participar en algunos especiales junto a Marley en Telefe.

Además, desde el canal de las pelotas le habría ofrecido volver a la programación con dos emisiones por semana pero que la conductora habría optado por declinar el ofrecimiento.

yanina latorre sorpresivo anuncio sobre susana gimenez

Yanina Latorre destapó los datos ocultos del nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Fiel a su estilo sin filtro, Yanina Latorre reveló detalles del vínculo entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala tras el nacimiento de Gia, la primer hija del matrimonio.

A través de su programa radial, la conductora de Yanina 1079 dio detalles jugosos del parto que despertó el interés del ambiente artístico y social.

“Lo que tengo entendido es que se adelantó unos días, tenía fecha prevista para el 11 de marzo, es normal en madre primeriza”, aseguró Yanina Latorre.

Y luego evaluó la elección del nombre: “Es un lindo nombre Gia”, opinó. Y luego le preguntó a su panelista Julieta Argenta sobre quiénes estaban acompañando a la cantante y el futbolista en ese momento soñado.

“Está toda la familia de ella allá, ¿La madre de él también?”, consultó Yanina en tono inquisitivo. “Sí, la madre de él lo acompaña permanentemente, yo te diría que vive 50 y 50 acá y allá”, le respondió Julieta. “¿Y se lleva bien con Oriana?”, indagó Latorre, y la respuesta fue clara: “Se llevan muy bien”.

No conforme con la información, Latorre profundizó con su clásico estilo: “Qué divina Oriana que se lo banca —porque generalmente esas cosas molestan. Esas cosas molestan”.

La conductora comparó de forma picante la relación entre nuera y suegra, asegurando que normalmente hay roces: “Generalmente, a la suegra le molesta ella y a ella le molesta la suegra. Tener un tipo que tiene una relación simbiótica con la suegra, te la entrego”, observó con su habitual picante análisis.

Julieta Argenta comentó que“los Sabatini Fulop son sanos, no son tóxicos. Acompañan pero no invaden”, y manifestó que la situación se complejiza porque Cathy, madre de Oriana, está lidiando con problemas de salud su madre Cleopatra García en Venezuela, de 90 años, quién está atravesando un momento difícil.