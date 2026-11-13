Estados Unidos suspendió los vuelos de todo el país por razones de seguridad

A través de su cuenta en X, el funcionario explicó que los técnicos de la FAA trabajan para determinar las causas de la interrupción y restablecer el funcionamiento normal de las comunicaciones. La suspensión general fue dispuesta después de que se detectaran problemas en las comunicaciones de los centros de control aéreo.

Estas instalaciones cumplen una función fundamental para la seguridad de la aviación, ya que permiten coordinar los movimientos de las aeronaves y mantener una separación segura entre los vuelos que atraviesan el espacio aéreo estadounidense.

Ante la imposibilidad de garantizar el funcionamiento habitual del sistema, la FAA decidió impedir temporalmente las nuevas salidas hasta que se pueda restablecer la operación en condiciones seguras.

La medida alcanza a los aeropuertos de todo el territorio estadounidense, aunque por el momento no se informó cuánto tiempo permanecerán vigentes las restricciones. Las autoridades anticiparon que comunicarán nuevas actualizaciones a medida que avance el trabajo de los equipos técnicos.

Qué pasa con los vuelos internacionales a Estados Unidos

Uno de los principales interrogantes es cómo afectará la suspensión a los pasajeros que viajan desde otros países hacia Estados Unidos. Según la información difundida por las autoridades, los vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán evaluados individualmente, de acuerdo con las condiciones operativas y de seguridad.

Esto significa que no se anunció una prohibición general de ingreso para todas las aeronaves procedentes del exterior, aunque podrían registrarse modificaciones en los itinerarios. La situación también podría repercutir en los vuelos de conexión, especialmente en los grandes aeropuertos que funcionan como centros de distribución de pasajeros hacia otros destinos.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia Estados Unidos o realizar una escala en ese país deberán consultar con sus aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA investigan el origen del incidente (FlightRadar)

La falla que paralizó los aeropuertos

El incidente vuelve a poner en discusión el estado de la infraestructura tecnológica utilizada para administrar el tránsito aéreo estadounidense. El propio secretario de Transporte, Sean Duffy, había reconocido anteriormente que parte de los sistemas de control aéreo presentan problemas de obsolescencia y requieren una modernización urgente.

Estados Unidos administra uno de los espacios aéreos más complejos y transitados del planeta, por lo que una falla de comunicaciones puede generar consecuencias sobre miles de operaciones.

De acuerdo con los datos de la FAA, el sistema estadounidense gestiona, en promedio, más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a aproximadamente 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas. Estas cifras reflejan la magnitud de las posibles consecuencias de una interrupción generalizada de las operaciones.

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