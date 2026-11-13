"Esto no es otro 11 de septiembre": Estados Unidos descartó un ataque terrorista tras suspender los vuelos en todo el país

Qué dispuso la autoridad aeronáutica

La FAA ordenó mantener en tierra todos los aviones que todavía no habían iniciado sus vuelos. La restricción alcanza a los despegues en los aeropuertos estadounidenses, aunque permite que las aeronaves que ya se encuentran en el aire continúen sus trayectos y aterricen con normalidad.

El organismo adoptó la medida ante lo que definió como "circunstancias extraordinarias", con el propósito de preservar la seguridad de las operaciones mientras los especialistas trabajan para determinar qué provocó la falla.

La FAA ordenó mantener en tierra todos los aviones que todavía no habían iniciado sus vuelos. (Foto: Reuters)

La suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso y podría ocasionar demoras y cancelaciones en una de las redes de transporte aéreo más importantes del mundo.

La infraestructura tecnológica, bajo la lupa

El episodio también volvió a poner en primer plano los problemas de infraestructura que enfrenta el sistema de control aéreo estadounidense. En declaraciones anteriores, el secretario de Transporte, Sean Duffy, había advertido que parte de los equipos utilizados para administrar el tránsito aéreo presentan signos de obsolescencia y necesitan una actualización.

El sistema administra más de 45.000 vuelos diarios y presta servicios a aproximadamente 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas, según la FAA. (Foto: Reuters)

La interrupción de las comunicaciones representa un problema de alcance significativo debido al volumen de operaciones que gestiona Estados Unidos. Según los datos de la FAA, el sistema administra más de 45.000 vuelos diarios y presta servicios a aproximadamente 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

En ese contexto, la suspensión preventiva de los despegues busca evitar riesgos mientras se trabaja para restablecer el funcionamiento de las comunicaciones y determinar el alcance del inconveniente.