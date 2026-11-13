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ALERTA EN EL TRANSPORTE AÉREO

"Esto no es otro 11 de septiembre": Estados Unidos descartó un ataque terrorista tras suspender los vuelos en todo el país

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense aseguró que la medida responde a una falla en las telecomunicaciones que afecta al sistema de control aéreo. Los aviones que ya están en vuelo pueden aterrizar, pero las nuevas salidas permanecen suspendidas hasta nuevo aviso.

Esto no es otro 11 de septiembre: Estados Unidos descartó un ataque terrorista tras suspender los vuelos en todo el país. (Foto: Reuters)

"Esto no es otro 11 de septiembre": Estados Unidos descartó un ataque terrorista tras suspender los vuelos en todo el país. (Foto: Reuters)

El Gobierno de Estados Unidos descartó que la suspensión de los despegues en todos los aeropuertos del país esté relacionada con un ataque terrorista y atribuyó la decisión a una falla en las telecomunicaciones que afecta al sistema de control del tránsito aéreo. La medida fue dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) como precaución mientras se investiga el origen del inconveniente.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, buscó llevar tranquilidad ante la preocupación generada por la interrupción de las operaciones y rechazó las comparaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechaz&oacute; las comparaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001. (Foto: Reuters)

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechazó las comparaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001. (Foto: Reuters)

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre", afirmó el funcionario ante los medios reunidos en la Casa Blanca.

Además, explicó que la decisión responde a "una interrupción en las telecomunicaciones" y no a una amenaza contra la seguridad nacional.

Qué dispuso la autoridad aeronáutica

La FAA ordenó mantener en tierra todos los aviones que todavía no habían iniciado sus vuelos. La restricción alcanza a los despegues en los aeropuertos estadounidenses, aunque permite que las aeronaves que ya se encuentran en el aire continúen sus trayectos y aterricen con normalidad.

El organismo adoptó la medida ante lo que definió como "circunstancias extraordinarias", con el propósito de preservar la seguridad de las operaciones mientras los especialistas trabajan para determinar qué provocó la falla.

La FAA orden&oacute; mantener en tierra todos los aviones que todav&iacute;a no hab&iacute;an iniciado sus vuelos. (Foto: Reuters)

La FAA ordenó mantener en tierra todos los aviones que todavía no habían iniciado sus vuelos. (Foto: Reuters)

La suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso y podría ocasionar demoras y cancelaciones en una de las redes de transporte aéreo más importantes del mundo.

La infraestructura tecnológica, bajo la lupa

El episodio también volvió a poner en primer plano los problemas de infraestructura que enfrenta el sistema de control aéreo estadounidense. En declaraciones anteriores, el secretario de Transporte, Sean Duffy, había advertido que parte de los equipos utilizados para administrar el tránsito aéreo presentan signos de obsolescencia y necesitan una actualización.

El sistema administra m&aacute;s de 45.000 vuelos diarios y presta servicios a aproximadamente 2,9 millones de pasajeros de aerol&iacute;neas, seg&uacute;n la FAA. (Foto: Reuters)&nbsp;

El sistema administra más de 45.000 vuelos diarios y presta servicios a aproximadamente 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas, según la FAA. (Foto: Reuters)

La interrupción de las comunicaciones representa un problema de alcance significativo debido al volumen de operaciones que gestiona Estados Unidos. Según los datos de la FAA, el sistema administra más de 45.000 vuelos diarios y presta servicios a aproximadamente 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.

En ese contexto, la suspensión preventiva de los despegues busca evitar riesgos mientras se trabaja para restablecer el funcionamiento de las comunicaciones y determinar el alcance del inconveniente.

En pocas palabras

  • Estados Unidos: Descartó un ataque terrorista tras la suspensión de vuelos por una falla en las telecomunicaciones del control aéreo.
  • Administración Federal de Aviación (FAA): Ordenó mantener en tierra los vuelos no iniciados hasta nuevo aviso, permitiendo el aterrizaje de aeronaves en vuelo.
  • Infraestructura de control aéreo: La falla reavivó el debate sobre la obsolescencia de los equipos y la necesidad de actualización del sistema.
Resumen generado por Thinkindot AI
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