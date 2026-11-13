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¡Que alegría!

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaron que se agranda su familia: las fotos íntimas

Rodrigo De Paul compartió una serie de fotos para anunciar que agrandaron la familia junto a Tini Stoessel. Con postales de su intimidad, la pareja sorprendió a sus seguidores y celebró una nueva alegría en medio de los preparativos de su casamiento.

13 nov 2026, 22:43
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaron que se agranda su familia: las fotos íntimas

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaron que se agranda su familia: las fotos íntimas

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaron que se agranda su familia: las fotos íntimas

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaron que se agranda su familia: las fotos íntimas

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul agrandaron la familia y compartieron la noticia con sus seguidores. Mientras se preparan para casarse en diciembre, la cantante y el futbolista presentaron a su nueva mascota: un cachorro de golden retriever.

La presentación llegó a través de una serie de fotos en las que ambos posaron con el pequeño perro. Las imágenes mostraron un momento cotidiano de la pareja, entre mimos y abrazos al recién llegado.

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Una de las postales muestra a Tini con el cachorro en brazos frente a un espejo, mientras toma una selfie. De Paul aparece junto a ella y se suma a la escena con la que dieron a conocer al nuevo compañero de la casa.

El álbum también incluyó una foto del pequeño recostado sobre la cama, en una escena de descanso. A esa imagen se sumó otra de unas pantuflas de peluche con diseño de animal, que aportaron un toque divertido a la publicación.

Con su pelo clarito y su aspecto esponjoso, el cachorro despertó la ternura de los seguidores de Tini y Rodrigo, que celebraron su llegada con mensajes de cariño.

Cómo va a ser el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel prepara un casamiento con su sello artístico y una propuesta inspirada en el cine. Mientras avanza la organización de la boda con Rodrigo De Paul, Yanina Latorre reveló que la cantante eligió tres películas como punto de partida para darle forma a la celebración.

En SQP (América TV), la conductora contó que Tini interviene en cada detalle y pensó el evento con una lógica similar a la de sus espectáculos. Están en las últimas de todo. Ella lo escribió como si fuera un show, tiene una temática muy particular y se basó en tres películas, aseguró.

La elección de esos títulos, según explicó Latorre, está vinculada con la historia de la pareja. A su vez, uno de los personajes femeninos tendrá un lugar destacado en la entrada de la novia, por la identificación que siente la artista con su recorrido.

Las tres películas los identifican a ellos por su historia de amor y ella se siente identificada con una de las protagonistas por el tipo de vida. Entonces, con esta heroína va a ser la entrada. Va a ser como estar en Disney, muy Tini. De todo se va a ocupar ella, relató.

Así, la boda combinará referencias cinematográficas con una puesta en escena ideada por la propia Tini, quien busca trasladar su universo creativo a uno de los días más importantes de su relación con De Paul.

     

 

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