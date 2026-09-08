Oficial y confirmado: NO hay clases el miércoles 9 de septiembre

Escuelas cerradas en Nueva York este martes 8 y miércoles 9 de septiembre

El calendario de las NYC Public Schools (NYCPS) establece que las escuelas públicas permanecerán cerradas durante las jornadas del martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

La medida alcanza a los diferentes niveles que integran el sistema educativo público de la ciudad. Por lo tanto, durante esos dos días no habrá actividad escolar regular para los estudiantes comprendidos por el cronograma.

La situación también sirve como antesala del retorno generalizado a las aulas. Después de varias semanas de vacaciones de verano, las familias deberán prepararse para el cambio de rutina que implica el inicio de un nuevo año escolar.

El jueves 10 de septiembre será la fecha central del calendario, ya que está establecido como el día oficial para el regreso de los alumnos a las escuelas públicas de Nueva York.

Esto significa que el período sin clases llegará a su fin inmediatamente después de esas dos jornadas de septiembre.

Para las familias, la fecha resulta especialmente importante porque implica reorganizar horarios, transporte, actividades extracurriculares y rutinas vinculadas con el comienzo del ciclo lectivo.

Cuándo empiezan las clases en Nueva York en 2026

El jueves 10 de septiembre de 2026 será el día marcado para el comienzo oficial de las clases dentro del sistema público de Nueva York.

El regreso comprende a estudiantes de distintos niveles, incluidos los alumnos que cursan desde 3-K hasta 12° grado, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

La vuelta a las aulas representa el cierre definitivo del receso estival. A partir de ese momento, las escuelas retomarán progresivamente su funcionamiento habitual y comenzará un nuevo período académico.

La fecha también permite anticipar que septiembre será un mes con distintas actividades institucionales. Además de las jornadas habituales de clases, el calendario contempla conferencias de padres y maestros, días festivos y otras modificaciones en los horarios escolares.

Por ese motivo, las familias no solamente deberán tener presente el 10 de septiembre, sino también las distintas fechas especiales previstas para los meses siguientes.

¿Qué pasa con las escuelas primarias, middle schools y high schools?

El cronograma de las NYCPS abarca los distintos niveles que forman parte del sistema público de educación.

Esto incluye a las escuelas primarias, middle schools y high schools, que deberán ajustarse al calendario oficial establecido para el ciclo 2026-2027.

La fecha de regreso general es el 10 de septiembre, aunque algunas actividades posteriores pueden variar según el nivel educativo. En particular, las reuniones entre padres y docentes tendrán jornadas diferenciadas para escuelas primarias, establecimientos secundarios y otras modalidades.

Esta distinción será importante para las familias, ya que algunas de esas reuniones estarán acompañadas por salidas anticipadas de los estudiantes.

Por eso, una vez iniciado el ciclo escolar, será recomendable revisar el calendario correspondiente al establecimiento específico para conocer cualquier modificación de horario.

¿Las escuelas privadas también permanecen cerradas?

Una de las principales diferencias que deben considerar las familias está relacionada con el tipo de institución educativa.

El calendario mencionado corresponde a las escuelas públicas de Nueva York. Los establecimientos privados no necesariamente están obligados a seguir exactamente las mismas fechas.

Por ese motivo, los estudiantes que concurren a escuelas privadas deberán consultar directamente con sus respectivas instituciones.

Cada establecimiento puede disponer de un calendario académico propio, con diferencias tanto en la fecha de inicio de clases como en los períodos de descanso, reuniones y otras actividades.

En consecuencia, la fecha del 10 de septiembre debe interpretarse como la correspondiente al sistema público de NYCPS y no como una fecha universal para todos los colegios de la ciudad.

Calendario escolar 2026-2027: las próximas fechas importantes

El regreso a las aulas será apenas el comienzo de una serie de fechas relevantes previstas para el segundo semestre de 2026.

Uno de los primeros días destacados será el 21 de septiembre, cuando se conmemore Yom Kippur. De acuerdo con el calendario escolar, durante esa jornada las escuelas permanecerán cerradas.

Pocos días después comenzarán las distintas instancias de reuniones entre las familias y los docentes.

El 23 de septiembre están previstas conferencias vespertinas para padres y maestros correspondientes a middle schools y escuelas D75.

El 24 de septiembre será el turno de las conferencias destinadas a high schools, escuelas K-12 y establecimientos 6-12.

Mientras tanto, el 30 de septiembre se realizarán las conferencias vespertinas correspondientes a escuelas primarias y centros Pre-K.

Estas jornadas forman parte de la organización habitual del calendario académico y buscan generar espacios de comunicación entre las instituciones educativas y las familias.

Octubre también tendrá un día sin clases

El calendario escolar de Nueva York contempla otro cierre de escuelas durante octubre.

El 12 de octubre se celebrará Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day, jornada durante la cual las escuelas permanecerán cerradas.

La fecha será uno de los primeros descansos posteriores al inicio del ciclo lectivo y llegará aproximadamente un mes después del regreso de los estudiantes.

A diferencia de otras jornadas previstas durante el calendario, esta fecha implica directamente la suspensión de las actividades escolares regulares.

Las familias deberán tenerla presente para organizar sus actividades, especialmente aquellas que dependen de los horarios habituales de asistencia de los alumnos.

Election Day: habrá clases el 3 de noviembre

Otra fecha que puede generar dudas entre las familias es Election Day, previsto para el 3 de noviembre de 2026.

Según el calendario escolar informado, ese día habrá clases.

La aclaración resulta relevante porque Election Day suele estar asociado con modificaciones en el funcionamiento de determinados establecimientos o espacios públicos. Sin embargo, en este caso el cronograma contempla actividad escolar.

Por eso, los estudiantes deberán asistir normalmente a sus escuelas, salvo que exista alguna indicación particular comunicada posteriormente por el establecimiento.

Noviembre tendrá varias reuniones de padres y maestros

El mes de noviembre concentrará varias jornadas destinadas a reuniones entre docentes y familias.

El 5 de noviembre habrá conferencias vespertinas de padres y maestros para escuelas primarias y centros de preescolar. Ese día, los estudiantes de esos establecimientos tendrán una modificación particular en su jornada: saldrán tres horas antes.

La siguiente fecha importante será el 11 de noviembre, correspondiente al Día de los Veteranos. En esa jornada las escuelas permanecerán cerradas.

El 12 de noviembre se desarrollarán conferencias vespertinas para escuelas secundarias y D75. En este caso, los estudiantes también tendrán una salida anticipada de tres horas.

Más adelante, el 19 de noviembre, se realizarán reuniones vespertinas de padres y maestros para estudiantes de escuelas secundarias, K-12 y 6-12.

El 20 de noviembre volverán a realizarse conferencias para esos niveles. En esa jornada, los estudiantes de las instituciones alcanzadas por el cronograma saldrán tres horas antes.

Estas modificaciones pueden ser especialmente importantes para quienes trabajan y necesitan organizar con anticipación el cuidado de los niños.

Acción de Gracias: dos días con escuelas cerradas

Uno de los descansos más importantes del calendario llegará a finales de noviembre.

Los días 26 y 27 de noviembre estarán destinados al receso de Acción de Gracias, por lo que las escuelas permanecerán cerradas.

La pausa permitirá a los estudiantes y sus familias contar con varios días consecutivos sin actividad escolar.

Para muchos hogares, se trata además de una de las fechas más relevantes del calendario estadounidense, por lo que el cierre de las escuelas coincide con un período de alta actividad familiar y social.

Después del receso, las clases retomarán su funcionamiento de acuerdo con el calendario establecido por las NYCPS.

Cuándo serán las vacaciones de invierno

El siguiente gran descanso llegará en diciembre.

Según el cronograma escolar, el receso de invierno comenzará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 1 de enero, período durante el cual las escuelas permanecerán cerradas.

Será uno de los descansos más extensos del calendario y coincidirá con las celebraciones de fin de año.

Para los estudiantes, representará una nueva interrupción de las actividades académicas después de los últimos meses de clases de 2026.

Las familias deberán considerar que las fechas pueden estar sujetas a la planificación particular de cada institución en cuestiones que no impliquen modificaciones del calendario oficial.

Qué deben tener en cuenta las familias de Nueva York

Con el regreso a las aulas cada vez más cerca, el calendario escolar 2026-2027 ofrece una hoja de ruta para organizar los próximos meses.

El dato más inmediato es que las escuelas públicas permanecen cerradas el martes 8 y miércoles 9 de septiembre, mientras que el jueves 10 de septiembre comenzarán oficialmente las clases.

A partir de allí, habrá distintas jornadas especiales, incluidos días sin actividad escolar, reuniones de padres y maestros y modificaciones en los horarios de salida.

Un punto fundamental es diferenciar entre escuelas públicas y privadas. Mientras las primeras siguen el calendario de NYCPS, las instituciones privadas pueden establecer sus propios cronogramas.

Por eso, las familias deberán revisar las comunicaciones de cada establecimiento para confirmar horarios, reuniones y posibles cambios.

El regreso a clases supone así el comienzo de un nuevo ciclo académico, pero también el inicio de un período en el que será necesario seguir de cerca el calendario para evitar confusiones.

Septiembre marcará el punto de partida del ciclo 2026-2027, con el regreso de miles de estudiantes a las aulas de Nueva York y una agenda que ya contempla los principales descansos y jornadas especiales hasta el final del año.