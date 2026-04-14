Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones mediados por EEUU mientras crece la tensión con Irán

FZP5OWH5WRBMXCX3NYZQ2AS74E Reunión en el Departamento de Estado en Washington, este martes.

El conflicto en Medio Oriente y el rol de EE.UU.

El impulso diplomático se da en paralelo a un contexto más amplio de crisis regional, atravesado por el conflicto con Irán y el impacto del bloqueo en el estratégico estrecho de Ormuz.

En ese escenario, el presidente Donald Trump reactivó contactos indirectos con Teherán, con el objetivo de negociar un nuevo acuerdo que limite su programa nuclear.

S5RFPKLFTBHXRB4AEYIKCZTEBE Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Negociaciones con Irán: el punto de conflicto

Las conversaciones entre Washington y Teherán avanzan con mediación de países como Turquía, Omán y Pakistán, aunque todavía sin una sede confirmada. Entre las opciones aparecen Islamabad o Ginebra.

El principal obstáculo sigue siendo el plazo para el enriquecimiento de uranio: mientras Estados Unidos exige postergarlo hasta 2046, el régimen iraní propone hacerlo hasta 2031. Esta diferencia clave mantiene trabado el proceso diplomático y retrasa la posibilidad de una nueva ronda formal de negociaciones.

6VB5LKICIVAR7GBISNLIIY6SHI Qué regiones alcanza y qué restricciones impone el bloqueo de EEUU a los buques que proceden de Irán o van a sus puertos.

Un escenario abierto

El doble frente de diálogo, entre Israel y Líbano, y entre Estados Unidos e Irán, refleja un momento de alta complejidad geopolítica, donde los avances diplomáticos conviven con tensiones militares y económicas.

El resultado de estas negociaciones podría redefinir el equilibrio en Medio Oriente en medio de una crisis que sigue sin una resolución clara.