Con Balogun de titular tras la polémica, Estados Unidos enfrenta a Bélgica por el pase a cuartos

Estados Unidos, por su parte, viene de eliminar a Bosnia y Herzegovina con un triunfo por 2-0. En su recorrido por el Mundial también derrotó 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, mientras que sufrió una única derrota frente a Turquía por 3-2.

Con el pase a los cuartos de final en juego, el equipo anfitrión buscará aprovechar el apoyo de su público, mientras que Bélgica intentará confirmar su candidatura en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.