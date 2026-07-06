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MUNDIAL 2026

Con Balogun de titular tras la polémica, Estados Unidos enfrenta a Bélgica por el pase a cuartos

La previa quedó marcada por la sorpresiva presencia de Folarin Balogun entre los titulares del conjunto estadounidense, pese a haber sido expulsado en el partido anterior frente a Bosnia y Herzegovina.

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(Foto: Reuters).

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Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes desde las 21 por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio de Seattle y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final.

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Sin embargo, la previa del partido quedó envuelta en la polémica por la presencia de Folarin Balogun en la formación titular del seleccionado estadounidense.

En Seattle, B&eacute;lgica y Estados Unidos se miden por un lugr en cuartos de final. (Foto: Reuters).

En Seattle, Bélgica y Estados Unidos se miden por un lugr en cuartos de final. (Foto: Reuters).

El delantero había sido expulsado con tarjeta roja directa durante la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final, una sanción que, en principio, le impedía disputar el encuentro frente a Bélgica. No obstante, un cambio de último momento le permitió estar disponible y ser incluido desde el arranque, una decisión que despertó confusión y generó cuestionamientos.

Cómo llega cada uno

Bélgica accedió a los octavos de final tras imponerse 3-2 sobre Senegal. Antes de ese encuentro también había goleado 5-1 a Nueva Zelanda y había igualado 0-0 con Irán y 1-1 frente a Egipto durante la fase de grupos.

Estados Unidos, por su parte, viene de eliminar a Bosnia y Herzegovina con un triunfo por 2-0. En su recorrido por el Mundial también derrotó 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, mientras que sufrió una única derrota frente a Turquía por 3-2.

Con el pase a los cuartos de final en juego, el equipo anfitrión buscará aprovechar el apoyo de su público, mientras que Bélgica intentará confirmar su candidatura en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

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