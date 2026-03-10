Estados Unidos destruyó 16 buques iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente.

Embed

Por ese motivo, cualquier intento de minar el estrecho o bloquear el tráfico marítimo genera preocupación global, ya que incluso interrupciones parciales pueden provocar subas inmediatas en el precio del petróleo y fuertes impactos en las cadenas logísticas internacionales.

La advertencia de Donald Trump a Irán

Horas antes del anuncio del CENTCOM, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había informado que el ejército estadounidense había atacado embarcaciones vinculadas con estas actividades.

En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario aseguró que diez barcos utilizados para colocar minas navales ya habían sido destruidos. “Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!”, escribió Trump.

KRNAPMVJIFEN7J54XHYPP2H77A El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

El presidente estadounidense también lanzó una advertencia directa a Irán sobre las consecuencias de desplegar explosivos en esa ruta estratégica. “Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, afirmó.

Al mismo tiempo, Trump aseguró que la retirada de cualquier artefacto explosivo que pudiera haberse colocado sería interpretada como un gesto positivo. “Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, será un paso gigantesco en la dirección correcta”, agregó.

La tensión militar en Medio Oriente

El mandatario también indicó que las fuerzas estadounidenses están preparadas para atacar cualquier embarcación que participe en operaciones de minado en el Estrecho de Ormuz.

Según explicó, esos buques serían destruidos con el mismo tipo de misiles que Estados Unidos utiliza para interceptar embarcaciones del narcotráfico en otras regiones del mundo. “Serán tratados de forma expedita y violenta. Cuidado”, advirtió Trump.

SM64AA6KIRCABHHWSENHNT5U4E Estados Unidos destruyó 16 buques iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente.

El operativo militar se produce en un contexto de fuerte escalada del conflicto en Medio Oriente, donde en las últimas semanas se registraron ataques de Irán contra Israel y contra intereses estadounidenses en distintos países de la región. Mientras tanto, el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz comenzó a reducirse debido al aumento de los riesgos para la navegación.