Estados Unidos destruyó 16 buques iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente
El Comando Central estadounidense dijo que se intensificaron las operaciones en la zona para garantizar la seguridad del tránsito marítimo internacional. El organismo también difundió un video de la operación.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas militares estadounidenses destruyeron 16 buques minadores iraníes cerca del Estrecho de Ormuz, en una operación que eleva la tensión en Medio Oriente. Estas acciones se dan en medio de las sospechas de que Teherán intentaba desplegar minas navales en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
Según detalló el propio comando militar en un comunicado difundido en redes sociales, la operación se llevó a cabo este martes 10 de marzo y estuvo dirigida contra embarcaciones vinculadas a operaciones navales iraníes en la zona. “Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes,incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, señaló el CENTCOM.
El organismo también difundió un video de la operación, en el que se observan ataques contra varias embarcaciones en el mar, seguidos de explosiones que destruyen los barcos. Las imágenes muestran proyectiles impactando contra los objetivos y columnas de humo elevándose desde los buques alcanzados.
El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del sistema energético global. Por ese corredor marítimo circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, transportado por buques que exportan crudo desde países productores de la región hacia los mercados internacionales.
Por ese motivo, cualquier intento de minar el estrecho o bloquear el tráfico marítimo genera preocupación global, ya que incluso interrupciones parciales pueden provocar subas inmediatas en el precio del petróleo y fuertes impactos en las cadenas logísticas internacionales.
La advertencia de Donald Trump a Irán
Horas antes del anuncio del CENTCOM, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había informado que el ejército estadounidense había atacado embarcaciones vinculadas con estas actividades.
En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario aseguró que diez barcos utilizados para colocar minas navales ya habían sido destruidos. “Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!”, escribió Trump.
El presidente estadounidense también lanzó una advertencia directa a Irán sobre las consecuencias de desplegar explosivos en esa ruta estratégica. “Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, afirmó.
Al mismo tiempo, Trump aseguró que la retirada de cualquier artefacto explosivo que pudiera haberse colocado sería interpretada como un gesto positivo. “Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, será un paso gigantesco en la dirección correcta”, agregó.
La tensión militar en Medio Oriente
El mandatario también indicó que las fuerzas estadounidenses están preparadas para atacar cualquier embarcación que participe en operaciones de minado en el Estrecho de Ormuz.
Según explicó, esos buques serían destruidos con el mismo tipo de misiles que Estados Unidos utiliza para interceptar embarcaciones del narcotráfico en otras regiones del mundo. “Serán tratados de forma expedita y violenta. Cuidado”, advirtió Trump.
El operativo militar se produce en un contexto de fuerte escalada del conflicto en Medio Oriente, donde en las últimas semanas se registraron ataques de Irán contra Israel y contra intereses estadounidenses en distintos países de la región. Mientras tanto, el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz comenzó a reducirse debido al aumento de los riesgos para la navegación.