Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento: qué establece el acuerdo

Los principales puntos del acuerdo

El memorándum establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambas partes y sus aliados, incluyendo los frentes vinculados al Líbano. También contempla el compromiso de no iniciar nuevas acciones militares ni recurrir a amenazas o al uso de la fuerza.

Además, Estados Unidos e Irán acordaron respetar mutuamente su soberanía e integridad territorial y abstenerse de intervenir en asuntos internos del otro país.

guerra dia 6 Ambos países acordaron no iniciar nuevas acciones militares ni recurrir a amenazas o al uso de la fuerza. (Foto: Reuters)

El texto fija un plazo máximo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo, con posibilidad de extensión si ambas partes así lo deciden.

Sanciones, petróleo y programa nuclear

Entre los compromisos asumidos por Washington figura el inicio del levantamiento del bloqueo naval sobre Irán y la eliminación progresiva de sanciones económicas, incluidas medidas unilaterales y restricciones impulsadas en organismos internacionales.

El documento también prevé la liberación de activos iraníes congelados y la autorización para exportaciones de petróleo, productos derivados y operaciones financieras vinculadas.

central nuclear de Irán Irán conservará las condiciones actuales de su programa nuclear. (Foto: Reuters)

Por su parte, Irán reafirmó que no buscará desarrollar armas nucleares. Ambas partes acordaron negociar el destino del material enriquecido almacenado bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y avanzar en un esquema consensuado sobre las actividades nucleares iraníes.

Mientras se desarrollen las negociaciones, el memorándum establece el mantenimiento del statu quo, lo que implica que Irán conservará las condiciones actuales de su programa nuclear y Estados Unidos no aplicará nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región.

Reconstrucción y supervisión internacional

El entendimiento contempla además la elaboración de un plan de reconstrucción y desarrollo económico para Irán por al menos U$S 300.000 millones, con participación de Estados Unidos y socios regionales.

Asimismo, se prevé la creación de un mecanismo de monitoreo para verificar el cumplimiento del memorándum y de un eventual acuerdo final.

Según el texto, ese acuerdo definitivo deberá contar con el respaldo de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.