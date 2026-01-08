Donald Trump aseguró que EE.UU. podría controlar Venezuela durante años: qué pasará con el petróleo

Recomponer la explotación, producción y exportación y administrar las divisas que genere, todo quedará "sine die" al criterio de la Casa Blanca. A pesar de haber permitido que Delcy Rodríguez jurara como presidente provisional de ese país.

Los chavistas residuales mantienen un férreo control interno de la sociedad en Venezuela, pero al mismo tiempo afirman abiertamente que tiene un "acuerdo comercial" con Estados Unidos por el petróleo, que funciona así: Estados Unidos controla todo, y con las regalías que le dará a Venezuela lo obligará a comprar productos estadounidenses. Negocio completo. ¿Eso es un acuerdo? Y además, Trump acaba de confirmarle al diario de mayor prestigio en su país, que no tiene plazo para su ejecución.

Noticia en desarrollo...