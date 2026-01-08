En vivo Radio La Red
Donald Trump aseguró que EE.UU. podría controlar Venezuela durante años: qué pasará con el petróleo

Desde el momento en que Nicolás Maduro fue capturado, en la madrugada del sábado 3 de enero, la Casa Blanca puso el acento de manera especial en el petróleo venezolano. Es la primera reserva mundial y el mal manejo del chavismo lo hizo llegar a un nivel bajísimo de producción.

Trump definió hasta cuándo controlará la producción petrolera de Venezuela. (Foto: A24.com)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la supervisión directa de Washington sobre Venezuela puede durar más de lo que cualquiera puede imaginar: “Solo el tiempo lo dirá”, respondió cuando fue consultado sobre cuánto durará la intervención, durante una extensa entrevista concedida este miércoles a The New York Times en el Salón Oval.

Fernando Carrillo arremetió furioso contra Catherine Fulop por su postura ante Maduro en Venezuela: Muy bruta

Trump sostuvo que su administración espera administrar Venezuela y explotar sus vastas reservas petroleras a largo plazo, y aseguró que el actual gobierno interino - integrado por exiliados del ahora encarcelado Nicolás Maduro - “nos está dando todo lo que consideramos necesario”.

“Vamos a reconstruirlo de una manera muy rentable”, afirmó el mandatario, y agregó: “Vamos a usar petróleo, vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo y, al mismo tiempo, vamos a darle dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Esto es una ratificación más de que los Estados Unidos manejaran como les plazca todo el proceso del petróleo del país sudamericano.

Recomponer la explotación, producción y exportación y administrar las divisas que genere, todo quedará "sine die" al criterio de la Casa Blanca. A pesar de haber permitido que Delcy Rodríguez jurara como presidente provisional de ese país.

Los chavistas residuales mantienen un férreo control interno de la sociedad en Venezuela, pero al mismo tiempo afirman abiertamente que tiene un "acuerdo comercial" con Estados Unidos por el petróleo, que funciona así: Estados Unidos controla todo, y con las regalías que le dará a Venezuela lo obligará a comprar productos estadounidenses. Negocio completo. ¿Eso es un acuerdo? Y además, Trump acaba de confirmarle al diario de mayor prestigio en su país, que no tiene plazo para su ejecución.

Noticia en desarrollo...

