Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES actualiza la AUH en enero 2026 y paga más de $100.000 por hijo

En enero 2026 ANSES aplica una actualización que modifica los valores de la AUH y define el ingreso que reciben las familias. Nuevas cifras, fechas confirmadas y beneficios vinculados se combinan en un esquema que impacta en el cobro de este mes.

En enero de 2026 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el marco del mecanismo de movilidad mensual que ajusta las prestaciones según la inflación de dos meses atrás. Con el Índice de Precios al Consumidor de noviembre ya oficializado, los valores de la asignación registran una suba del 2,5% y se refleja directamente en los pagos de este mes.

Cómo hacer para cobrar el 100% de la AUH de ANSES (Foto: archivo).

La actualización alcanza tanto a la AUH general como a la AUH por discapacidad, mantiene sin cambios los montos de la Tarjeta Alimentar y convive con el calendario de pagos confirmado para enero. Además, se encuentra vigente la Ayuda Escolar 2026, con requisitos y plazos definidos para la presentación del certificado correspondiente.

¿Cuánto cobra la AUH de ANSES en enero 2026 por cada hijo?

Con el aumento aplicado en enero 2026, el monto bruto de la AUH pasa de $122.467 a $125.528 por hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES abona el 80% del total de manera mensual y retiene el 20% restante, que se acumula y se liquida cuando se presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad. De esta forma, el ingreso directo que perciben las familias durante enero es de $100.362 por hijo, mientras que el importe retenido queda pendiente de cobro hasta cumplir los requisitos administrativos establecidos por el organismo.

¿Cuánto se cobra por AUH por discapacidad en enero 2026?

ANSES_Libreta
Enero 2026 arranca con aumento ANSES: cifras clave y calendario ya confirmado

Enero 2026 arranca con aumento ANSES: cifras clave y calendario ya confirmado

La AUH por discapacidad también recibió actualización en enero 2026 y mantiene el mismo esquema de pago que la asignación general. El monto bruto asciende a $408.824, frente a los $398.853 de diciembre. Al igual que en el resto de los casos, se paga mensualmente el 80% y se retiene el 20%, que se libera una vez presentada la documentación correspondiente. Esta prestación no tiene tope de edad y está destinada a hogares con hijos con discapacidad que cumplan los requisitos vigentes de ANSES.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en enero 2026?

En enero de 2026 los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios. Los valores vigentes son los siguientes: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres hijos o más. El beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Lo reciben titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, beneficiarios de AUH por discapacidad, personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes y titulares de Pensiones No Contributivas.

¿Cuándo se cobra la AUH en enero 2026 según DNI?

ANSES confirmó el calendario de pagos para la AUH correspondiente a enero 2026. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI y se extienden del 9 al 22 de enero. Cobran el 9 de enero DNI 0, el 10 de enero DNI 1, el 13 de enero DNI 2, el 14 de enero DNI 3, el 15 de enero DNI 4, el 16 de enero DNI 5, el 17 de enero DNI 6, el 20 de enero DNI 7, el 21 de enero DNI 8 y el 22 de enero DNI 9. En todas las fechas se acredita la AUH y, en caso de corresponder, los montos de la Tarjeta Alimentar.

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: requisitos, monto y fecha límite para el certificado

La Ayuda Escolar Anual 2026 ya se encuentra activa y ANSES confirmó los datos principales del beneficio. El monto vigente es de $85.000 por hijo y está destinado a acompañar los gastos de inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales educativos. Pueden cobrarla los titulares de AUH y asignaciones familiares con hijos en edad escolar. En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad no hay límite de edad y pueden concurrir a escuelas especiales, centros de rehabilitación o espacios educativos reconocidos por el organismo. El trámite es obligatorio todos los años, se realiza de forma digital a través de Mi ANSES y requiere la presentación del Certificado Escolar. La fecha clave es la del 31 de diciembre, límite para cargar el certificado y no perder el derecho al cobro del beneficio correspondiente.

