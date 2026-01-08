ANSES actualiza la AUH en enero 2026 y paga más de $100.000 por hijo

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en enero 2026?

En enero de 2026 los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios. Los valores vigentes son los siguientes: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres hijos o más. El beneficio se deposita de manera automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Lo reciben titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, beneficiarios de AUH por discapacidad, personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes y titulares de Pensiones No Contributivas.

¿Cuándo se cobra la AUH en enero 2026 según DNI?

ANSES confirmó el calendario de pagos para la AUH correspondiente a enero 2026. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI y se extienden del 9 al 22 de enero. Cobran el 9 de enero DNI 0, el 10 de enero DNI 1, el 13 de enero DNI 2, el 14 de enero DNI 3, el 15 de enero DNI 4, el 16 de enero DNI 5, el 17 de enero DNI 6, el 20 de enero DNI 7, el 21 de enero DNI 8 y el 22 de enero DNI 9. En todas las fechas se acredita la AUH y, en caso de corresponder, los montos de la Tarjeta Alimentar.

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: requisitos, monto y fecha límite para el certificado

La Ayuda Escolar Anual 2026 ya se encuentra activa y ANSES confirmó los datos principales del beneficio. El monto vigente es de $85.000 por hijo y está destinado a acompañar los gastos de inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales educativos. Pueden cobrarla los titulares de AUH y asignaciones familiares con hijos en edad escolar. En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad no hay límite de edad y pueden concurrir a escuelas especiales, centros de rehabilitación o espacios educativos reconocidos por el organismo. El trámite es obligatorio todos los años, se realiza de forma digital a través de Mi ANSES y requiere la presentación del Certificado Escolar. La fecha clave es la del 31 de diciembre, límite para cargar el certificado y no perder el derecho al cobro del beneficio correspondiente.