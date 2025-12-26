En vivo Radio La Red
Policiales
Chile
Robo
Inseguridad

Le robaron a una familia argentina que veraneaba en un barrio privado de Chile: cómo fue el violento hecho

Los delincuentes se llevaron la camioneta y 3 mil dólares. Las víctimas sospechan de la supuesta complicidad de un guardia de seguridad del complejo cerrado La Serena.

Una familia argentina denunció que fue víctima de un robo mientras se hospedaba en un barrio privado de La Serena, Chile. El hecho ocurrió el lunes dentro del condominio Mirador del Faro, un complejo con acceso controlado, guardias y cámaras de seguridad.

Leé también Milei recibe al presidente electo de Chile como nuevo aliado de derecha en la región
Milei recibe a José Kast este martes en Casa Rosada. Foto: Archivo.

Según el relato de los damnificados, los delincuentes ingresaron al predio durante la madrugada y se dirigieron directamente hacia la camioneta, una Toyota Hilux SRX, que fue sustraída a pesar de contar con traba volante y alarma. Además, se llevaron 3.500 dólares en efectivo, dinero reservado para los gastos del viaje y el regreso a San Juan, provincia de origen de la familia.

Los ladrones escaparon rompiendo el portón principal del complejo, a pocos metros de la garita de vigilancia, lo que generó cuestionamientos sobre el rol del personal de seguridad. La familia afirmó que el robo quedó registrado en cámaras pero que no hubo intervención del vigilador, quien, según señalaron, “no llamó a Carabineros” y luego no volvió a presentarse a trabajar.

Queremos visibilizar lo que pasó y alertar a otros turistas”, expresó Carolina Ortiz, una de las víctimas. En diálogo con Canal 13 San Juan, otro integrante del grupo, Thiago Montero, aseguró que los delincuentes actuaron “con total libertad”.

La denuncia fue radicada ante Carabineros de Chile, que tomó intervención y se comprometió a informar novedades. Tras el episodio, uno de los miembros del grupo sufrió un fuerte dolor en el pecho y recibió atención médica. La familia quedó varios días varada en Chile, sin movilidad y con incertidumbre sobre los pasos a seguir.

Otros casos recientes de robos a turistas argentinos en Chile

El episodio se suma a otros hechos similares registrados en el último tiempo. A fines del mes pasado, un contingente de Mendoza que viajaba en un tour de compras fue atacado cerca de Tiltil, en las afueras de Santiago. Allí, delincuentes interceptaron un colectivo y asaltaron a 28 de los 60 pasajeros, robando bolsos, teléfonos y dinero, valuado en unos USD 26.000.

Recomendaciones de seguridad para viajar a Chile

Ante la reiteración de estos casos, la Embajada argentina en Chile publicó una serie de recomendaciones para quienes viajen al país vecino:

  • Priorizar pagos digitales (tarjeta de crédito o débito) y evitar llevar grandes sumas de efectivo.
  • No aceptar asistencia de desconocidos ante una pinchadura de neumático, debido a que es una modalidad recurrente de robo.
  • Evitar dejar vehículos al cuidado de terceros y optar por estacionamientos privados.
  • No dejar pertenencias ni equipaje a la vista dentro del auto.
  • Prestar atención a objetos personales en centros comerciales y espacios concurridos.
  • Evitar el uso del celular en la vía pública.
  • Viajar con la documentación requerida, contratar seguro médico internacional y recordar que ingresar armas o municiones a Chile es una infracción grave.
