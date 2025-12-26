Le robaron a una familia argentina que veraneaba en un barrio privado de Chile: cómo fue el violento hecho

Embed

La denuncia fue radicada ante Carabineros de Chile, que tomó intervención y se comprometió a informar novedades. Tras el episodio, uno de los miembros del grupo sufrió un fuerte dolor en el pecho y recibió atención médica. La familia quedó varios días varada en Chile, sin movilidad y con incertidumbre sobre los pasos a seguir.

Otros casos recientes de robos a turistas argentinos en Chile

El episodio se suma a otros hechos similares registrados en el último tiempo. A fines del mes pasado, un contingente de Mendoza que viajaba en un tour de compras fue atacado cerca de Tiltil, en las afueras de Santiago. Allí, delincuentes interceptaron un colectivo y asaltaron a 28 de los 60 pasajeros, robando bolsos, teléfonos y dinero, valuado en unos USD 26.000.

Recomendaciones de seguridad para viajar a Chile

Ante la reiteración de estos casos, la Embajada argentina en Chile publicó una serie de recomendaciones para quienes viajen al país vecino: