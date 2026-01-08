"Compasiva, cariñosa": quién era la mujer asesinada por un agente de migraciones que escandaliza a EE.UU.

“Renee ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble”, dijo.

En una cuenta de Instagram que parece corresponderle, Good se describía como “poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; que vive en Minneapolis, Minnesota”.

Megan Kocher, quien conoció a Good y su esposa recientemente, recordó en redes sociales: “Me dio té y galletas en su casa mientras hablábamos de cosas de la escuela”. La allegada la definió como “una madre tan cálida y amorosa”, calificando el hecho como “una tragedia indescriptible”.

Estuvo casada anteriormente con Timmy Ray Macklin Jr., fallecido en 2023 a los 36 años. El padre de Macklin, Timmy Ray Macklin Sr., expresó su sorpresa al enterarse del asesinato.

Good y Macklin Jr. tuvieron un hijo, que ahora tiene 6 años. Ganger informó que se hará cargo del nene: “Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto”.

En 2020, mientras cursaba estudios de escritura creativa en la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia, Renee Good recibió el premio de poesía de pregrado por su obra “Sobre el aprendizaje de la disección de fetos de cerdos”.

Versiones cruzadas tras el operativo

Luego del hecho, el ICE y Kristi Noem, secretaria de Seguridad del gobierno de Donald Trump, afirmaron que la mujer intentó agredir y atropellar a los agentes. Sin embargo, esas declaraciones fueron desmentidas por autoridades locales.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, aseguró que Renee “no era objetivo de ningún operativo” y que se encontraba dentro de su auto, aparentemente bloqueando la calle por la presencia de los agentes, una situación que se ha repetido en distintos puntos del país. El alcalde de la ciudad respaldó esa postura y calificó las acusaciones contra la mujer como “basura”.

Una vecina del lugar también declaró a NBC que vio los vehículos del ICE y a una persona que había estacionado de forma perpendicular al tránsito, sin observar una agresión contra los agentes.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la investigación sigue en curso y que aún no hay “una identificación definitiva del individuo” involucrado, mientras crecen los cuestionamientos al accionar de las fuerzas federales y a la versión oficial del hecho.

El episodio ocurrió a pocas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a poco más de un kilómetro del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020, un antecedente que volvió a cargar de tensión el clima social.

Las imágenes que circularon muestran la llegada de varios agentes federales a la zona. En uno de los videos se observa una camioneta bordó detenida en diagonal, bloqueando parcialmente la calle. De manera repentina, el vehículo retrocede y avanza. Fuera de cuadro se escuchan varios disparos. Luego se ve a un agente con el arma extendida, ubicado junto al lado de la conductora, mientras la camioneta continúa su marcha y termina chocando contra un auto estacionado.

Otro registro, filmado desde atrás del vehículo, muestra a un agente intentando abrir la puerta de la conductora. La mujer se resiste y acelera para escapar del control. En esa secuencia se ve con claridad a otro efectivo, ubicado unos metros más adelante, sacar su arma, apuntar y disparar al menos dos veces contra la conductora.