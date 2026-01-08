Cecilia Insinga posó con sus mallas que eligió para la playa: sus looks veraniegos

Después se inclinó por un clásico negro, pero con un toque moderno: un detalle con transparencia en la cintura que le da sofisticación. También se animó a los volados superpuestos, en una malla de tonos neutros.

Para cerrar su desfile personal, mostró un traje de baño negro con rayas en el busto, adaptable tanto en versión strapless como con tiras para atar al cuello.

Cómo fue el inolvidable momento de Cecilia Insinga con su hijo y sin Diego Brancatelli

Cecilia Insinga atravesó una jornadaa cargada de sentimientos, acompañada por su hijo menor Valentín y sin la compañía de su pareja, Diego Brancatelli.

La periodista de TN se hizo presente en el estadio de Racing, el club de sus amores, para vivir de cerca la semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro terminó 0 a 0 frente a Flamengo y, por la derrota 1 a 0 en el partido de ida, el equipo de Avellaneda quedó fuera de la competencia.

Consciente de lo especial que era la ocasión, Insinga decidió compartir la experiencia junto a su hijo y mostrarlo en sus redes sociales, donde publicó imágenes desde la cancha y dejó ver la emoción que le generó estar allí.

En una de sus historias relató lo que sintió al ver la entrada del equipo con un show de fuegos artificiales: "Una lloradita y a seguir amigos racinguistas, porque no hay nada más lindo que ser de Racing", escribió con orgullo.

Más tarde, reflexionó sobre la eliminación y el golpe que significó para los hinchas: "Esta vez no me quebré la mano como la última semi que vi jugar, pero si se me estrujó el corazón porque ya no solo sufró yo...".

Finalmente, cerró con un mensaje cargado de ternura y pasión futbolera: "Mi vida por compartir esta pasión con uno de mis hijos y posta hoy creo que lo que más me emocionaba era su carita! Porque Racing es una familia hermosa!". Así, la periodista dejó en claro que más allá del resultado, lo que prevalece es la unión familiar y el amor por la camiseta, con Brancatelli alentando desde la distancia.

