Exclusivo A24 I Roberto Piazza atrapado en los incendios de California: "No estamos bien"

Además aclaró: “Los animales que estaban en la montaña se quemaron todos, esto es una locura”. Roberto Piazza está en el hotel con Walter Vázquez, su marido y dijo que “no estamos bien. Esto no nunca lo pasé y no sabemos cómo va a seguir”.

“Rezo a la virgen para que cambie el viento, porque el fuego viene de la montaña a la ciudad. Hoy me levanté y vi todo el cielo rojo, realmente me generó mucha angustia e incertidumbre. Igualmente desde el hotel nos dijeron que no nos vayamos porque por ahora este es el lugar más seguro”, sostuvo el diseñador.

Embed

Sobre su actividad laboral, indicó que: “Vine con muchos vestuarios para shows que ya mandé a otros hoteles lejos de acá y tenemos toda la actividad paralizada y no sabemos qué va a pasar. En diez años que vengo nunca me pasó algo aís”.