"Se me está haciendo un morete...": los chats entre el ex asesor de Milei y su ex pareja antes del ataque a tiros

“Ah ahora decís que no me pegaste”, escribió la abogada. Luego agregó: “Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos. Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas nunca tuviste arrepentimiento”.

Cerimedo respondió: “Te pedí disculpas de mil formas. Pero vos solo queres seguir castigándome. Vengandote. Y te entiendo. Pero vos no tenes límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue”.

Los antecedentes de violencia que aparecen en los chats

De acuerdo con el material, las conversaciones de junio y julio muestran referencias a lesiones y a la necesidad de utilizar un inmovilizador de cuello después de las agresiones. En ese contexto, Beller manifestó su intención de alejarse de Cerimedo y cuestionó sus explicaciones sobre los episodios de violencia.

Por su parte, Cerimedo negó públicamente mantener una relación con Beller en redes sociales el 24 de julio pasado.

(Foto: captura de pantalla)

El ataque a tiros y la acusación de Beller

Nadia Shirley Beller Delgado, abogada de 33 años y expareja de Cerimedo, permanece internada después de haber sido atacada a tiros en Bolivia. La mujer recibió disparos y logró sobrevivir luego de fingir que estaba muerta para evitar que los agresores continuaran con el ataque.

Desde el hospital, Beller vinculó el episodio con situaciones que, según afirmó, había descubierto durante su relación con el consultor político. “Si no fingía estar muerta, me remataban. Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos (Cerimedo y atacantes) tuvieron un contubernio para deshacerse de mí”, afirmó durante una entrevista con el medio boliviano DTV.

La abogada también habló sobre la actividad política de Cerimedo y sostuvo: “Cerimedo hace campañas de política y su pago es a través de contratos, que ellos negocian con empresas grandes”.

Además, relató un conflicto relacionado con otra expareja del consultor. Según Beller, Cerimedo le había dicho que ya no mantenía una relación con una mujer, pero en abril descubrió conversaciones de tono romántico entre ambos.

“Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó”, denunció.

La detención de Fernando Cerimedo

Cerimedo fue detenido durante la madrugada de este martes en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la investigación por el ataque contra Beller. El actual colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, fue interceptado por la Policía boliviana en el aeropuerto Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia la Argentina.

Luego de su detención, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), organismo policial que interviene en la investigación.

El ataque ocurrió en un hotel y la investigación busca determinar, entre otros puntos, cómo los agresores lograron acceder a información que les permitió localizar a Beller. La abogada recibió tres disparos a corta distancia y sobrevivió después de simular que había muerto.

Las acusaciones formuladas por Beller y el contenido de los chats forman parte de los elementos que rodean la investigación. La responsabilidad de Cerimedo por los hechos denunciados deberá ser determinada por la Justicia boliviana.