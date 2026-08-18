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TRAS EL ATAQUE A TIROS

"Se me está haciendo un morete...": los chats entre el ex asesor de Milei y su ex pareja antes del ataque a tiros

En los mensajes también aparecen fotografías de moretones y rasguños y un intercambio en el que ella acusa al consultor político de haberla ahorcado y golpeado.

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Las conversaciones muestran a la abogada describiendo lesiones que

Las conversaciones muestran a la abogada describiendo lesiones que, según su relato, fueron provocadas durante una agresión. (Foto: A24).

Los chats que Nadia Shirley Beller Delgado mantuvo con Fernando Cerimedo exponen, según las capturas difundidas por la propia abogada en sus redes sociales, un episodio de violencia previo al ataque a tiros que sufrió en Bolivia. En uno de los mensajes, Beller le describe al ex asesor de Javier Milei las lesiones que tenía en el cuello y el rostro, mientras que en otras conversaciones lo acusa de haberla ahorcado, arrojado al piso y golpeado.

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“Se me está haciendo morete en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”, le escribió Beller a Cerimedo. Él respondió: “Tenes que ponerte frío amor”. “No… tengo que alejarme de vos”, contestó ella.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Las capturas también incluyen fotografías en las que se observan distintas lesiones en el cuerpo de la mujer, entre ellas rasguños y moretones en la rodilla y el codo.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

En otro tramo de la conversación, Beller cuestionó la versión de Cerimedo sobre lo ocurrido y le reprochó que negara haberla golpeado.

“Ah ahora decís que no me pegaste”, escribió la abogada. Luego agregó: “Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos. Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas nunca tuviste arrepentimiento”.

Cerimedo respondió: “Te pedí disculpas de mil formas. Pero vos solo queres seguir castigándome. Vengandote. Y te entiendo. Pero vos no tenes límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue”.

Los antecedentes de violencia que aparecen en los chats

De acuerdo con el material, las conversaciones de junio y julio muestran referencias a lesiones y a la necesidad de utilizar un inmovilizador de cuello después de las agresiones. En ese contexto, Beller manifestó su intención de alejarse de Cerimedo y cuestionó sus explicaciones sobre los episodios de violencia.

Por su parte, Cerimedo negó públicamente mantener una relación con Beller en redes sociales el 24 de julio pasado.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El ataque a tiros y la acusación de Beller

Nadia Shirley Beller Delgado, abogada de 33 años y expareja de Cerimedo, permanece internada después de haber sido atacada a tiros en Bolivia. La mujer recibió disparos y logró sobrevivir luego de fingir que estaba muerta para evitar que los agresores continuaran con el ataque.

Desde el hospital, Beller vinculó el episodio con situaciones que, según afirmó, había descubierto durante su relación con el consultor político. “Si no fingía estar muerta, me remataban. Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos (Cerimedo y atacantes) tuvieron un contubernio para deshacerse de mí”, afirmó durante una entrevista con el medio boliviano DTV.

La abogada también habló sobre la actividad política de Cerimedo y sostuvo: “Cerimedo hace campañas de política y su pago es a través de contratos, que ellos negocian con empresas grandes”.

Además, relató un conflicto relacionado con otra expareja del consultor. Según Beller, Cerimedo le había dicho que ya no mantenía una relación con una mujer, pero en abril descubrió conversaciones de tono romántico entre ambos.

Lo encaré y esa fue la primera vez que, según él para neutralizarme, me ahorcó”, denunció.

La detención de Fernando Cerimedo

Cerimedo fue detenido durante la madrugada de este martes en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la investigación por el ataque contra Beller. El actual colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, fue interceptado por la Policía boliviana en el aeropuerto Viru Viru cuando se disponía a viajar hacia la Argentina.

Luego de su detención, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), organismo policial que interviene en la investigación.

El ataque ocurrió en un hotel y la investigación busca determinar, entre otros puntos, cómo los agresores lograron acceder a información que les permitió localizar a Beller. La abogada recibió tres disparos a corta distancia y sobrevivió después de simular que había muerto.

Las acusaciones formuladas por Beller y el contenido de los chats forman parte de los elementos que rodean la investigación. La responsabilidad de Cerimedo por los hechos denunciados deberá ser determinada por la Justicia boliviana.

En pocas palabras

  • Chats revelan violencia: Mensajes entre el ex asesor de Milei y su expareja exponen episodios de agresiones físicas previas al ataque.
  • Denuncia de lesiones: La abogada detalló en los chats y fotos las heridas sufridas, incluyendo moretones y rasguños, acusando a Cerimedo de ahorcarla.
  • Detención en Bolivia: Fernando Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra en el marco de la investigación por el ataque a su expareja.
Resumen generado por Thinkindot AI
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