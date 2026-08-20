Caso Cerimedo: la Fiscalía de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva por el ataque a Nadia Beller

Fernando Cerimedo se negó a declarar

Cerimedo permanece detenido desde la madrugada del martes, cuando fue interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Había llegado a Santa Cruz desde La Paz, pocas horas después del ataque contra Nadia Beller, y se disponía a viajar hacia la Argentina.

Durante su comparecencia ante la Fiscalía, el ex asesor decidió abstenerse de declarar. La fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión que investiga el caso, confirmó que el acusado hizo uso de ese derecho.

Beller, en cambio, ya prestó declaración ante las autoridades y aportó su versión sobre lo ocurrido.

La investigación se inició luego de que dos hombres que simulaban ser repartidores de comida se acercaran a la mujer en las inmediaciones de un hotel. Uno de ellos efectuó los disparos y el otro le robó sus pertenencias antes de escapar. La abogada recibió tres impactos de bala y sobrevivió al ataque.

Qué pruebas tiene la Fiscalía contra Cerimedo

Durante las primeras horas de la investigación, el Ministerio Público incorporó registros de cámaras de seguridad y otros elementos obtenidos durante las diligencias realizadas en Santa Cruz.

Ahora, esos elementos deberán ser presentados ante la Justicia para respaldar la acusación contra Cerimedo como presunto responsable intelectual del ataque.

Los investigadores también deberán avanzar para determinar quiénes fueron los autores materiales del hecho, que hasta el momento permanecen prófugos.

La relación de Cerimedo con el presidente de Bolivia

El caso también puso bajo la lupa el vínculo que Cerimedo mantuvo con el actual presidente boliviano, Rodrigo Paz. Desde el Gobierno de Bolivia aclararon que el detenido no ocupó formalmente el cargo de asesor presidencial ni integró la estructura estatal.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que Cerimedo había sido un “colaborador cercano” de Paz durante la campaña electoral de 2025 y que posteriormente continuó participando en cuestiones puntuales relacionadas con la comunicación.

Gálvez negó además que el acusado haya recibido un trato diferencial por su relación con el mandatario y aseguró que “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

Paz pidió investigar el ataque

El presidente boliviano también se refirió públicamente al caso y expresó su respaldo a Beller. Paz aseguró que dio instrucciones para que se lleve adelante una investigación exhaustiva y que se garantice la seguridad de la mujer.

“Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos”, manifestó. Además, remarcó: “La verdad debe estar por encima de todo”.

Beller había cuestionado el manejo inicial de la investigación y reclamado que el expediente no fuera declarado reservado. Su planteo fue aceptado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que se instruyó al juez interviniente mantener la causa fuera de reserva.

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Mientras tanto, la abogada también sostuvo que conoce información relacionada con presuntas irregularidades y mencionó antecedentes de violencia que, según su versión, deberían ser incorporados al expediente.