La Justicia de Bolivia analizará el celular de Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a su ex pareja

El pedido de prisión preventiva

En paralelo, el fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, Alberto Zeballos, anticipó que la Fiscalía solicitará que Cerimedo permanezca 180 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el presunto intento de femicidio de Beller.

“La comisión de fiscales elabora la imputación formal para Cerimedo. Con seguridad se va a requerir la medida excepcional de prisión preventiva, y será la autoridad judicial la que defina esta situación jurídica, dentro del término de 24 horas”, expresó Zeballos ante medios locales.

La Fiscalía solicitará que Cerimedo permanezca 180 días en prisión preventiva. (Foto: archivo)

La decisión final sobre la situación procesal del consultor político quedará en manos del juez que interviene en el expediente.

Qué contó Beller después del ataque

Beller también reconstruyó lo ocurrido inmediatamente después de la agresión. Según relató, los atacantes huyeron con su teléfono celular y ella fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

La abogada explicó que no recordaba de memoria el número de Cerimedo, aunque sabía que anteriormente había sido atendido en ese mismo establecimiento. Por eso, pidió ayuda a una médica que lo había atendido para poder obtener el contacto.

Finalmente, logró comunicarse con él y lo señaló directamente como responsable de haber ordenado el ataque. “Yo le dije ‘fuiste vos’. Él llorando me dijo que cómo le iba a decir eso”, relató.

Beller también contó que Cerimedo le aseguró que estaba viajando hacia el lugar. Más tarde, se enteró de que había sido detenido cuando intentaba regresar a la Argentina.

Las líneas de investigación

La Justicia boliviana investiga a Cerimedo como principal sospechoso del ataque a balazos contra su expareja. En esta etapa, la pesquisa busca establecer el nivel de participación que pudo haber tenido en el hecho y avanzar en la identificación de las personas que habrían ejecutado el ataque.

Además, los investigadores intentan determinar si existieron otros involucrados en la organización y el financiamiento del atentado.