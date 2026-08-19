En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Fernando Cerimedo
Celular
INVESTIGACIÓN

La Justicia de Bolivia analizará el celular de Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a su ex pareja

La fiscal Yolanda Aguilera dispuso el peritaje del teléfono y la computadora secuestrados al consultor político al momento de su detención. Los investigadores buscan evidencia vinculada al ataque contra Nadia Beller.

Banner Seguinos en google DESK
La fiscal Yolanda Aguilera dispuso el peritaje del teléfono y la computadora secuestrados al consultor político al momento de su detención. (Foto: archivo)

La fiscal Yolanda Aguilera dispuso el peritaje del teléfono y la computadora secuestrados al consultor político al momento de su detención. (Foto: archivo)
Leé también El abogado defensor de Fernando Cerimedo en A24: "Es inocente de todas las acusaciones"
El abogado de Cerimedo negó las acusaciones de Nadia Beller. (Foto: archivo).

La medida fue ordenada por la fiscal Yolanda Aguilera, quien también dispuso el peritaje de la computadora que Cerimedo tenía en su poder cuando fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz, luego del ataque que sufrió la abogada y activista boliviana al salir de un hotel.

La búsqueda de pruebas

Los investigadores consideran que el contenido de ambos dispositivos podría aportar elementos relevantes para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades en la causa.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el acceso al teléfono no representaría mayores dificultades debido a que Cerimedo entregó voluntariamente la clave de desbloqueo cuando fue arrestado.

El pedido de prisión preventiva

En paralelo, el fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, Alberto Zeballos, anticipó que la Fiscalía solicitará que Cerimedo permanezca 180 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el presunto intento de femicidio de Beller.

“La comisión de fiscales elabora la imputación formal para Cerimedo. Con seguridad se va a requerir la medida excepcional de prisión preventiva, y será la autoridad judicial la que defina esta situación jurídica, dentro del término de 24 horas”, expresó Zeballos ante medios locales.

La Fiscalía solicitará que Cerimedo permanezca 180 días en prisión preventiva. (Foto: archivo)

La Fiscalía solicitará que Cerimedo permanezca 180 días en prisión preventiva. (Foto: archivo)

La decisión final sobre la situación procesal del consultor político quedará en manos del juez que interviene en el expediente.

Qué contó Beller después del ataque

Beller también reconstruyó lo ocurrido inmediatamente después de la agresión. Según relató, los atacantes huyeron con su teléfono celular y ella fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

La abogada explicó que no recordaba de memoria el número de Cerimedo, aunque sabía que anteriormente había sido atendido en ese mismo establecimiento. Por eso, pidió ayuda a una médica que lo había atendido para poder obtener el contacto.

Finalmente, logró comunicarse con él y lo señaló directamente como responsable de haber ordenado el ataque. “Yo le dije ‘fuiste vos’. Él llorando me dijo que cómo le iba a decir eso”, relató.

Beller también contó que Cerimedo le aseguró que estaba viajando hacia el lugar. Más tarde, se enteró de que había sido detenido cuando intentaba regresar a la Argentina.

Las líneas de investigación

La Justicia boliviana investiga a Cerimedo como principal sospechoso del ataque a balazos contra su expareja. En esta etapa, la pesquisa busca establecer el nivel de participación que pudo haber tenido en el hecho y avanzar en la identificación de las personas que habrían ejecutado el ataque.

Además, los investigadores intentan determinar si existieron otros involucrados en la organización y el financiamiento del atentado.

En pocas palabras

  • Justicia de Bolivia: Analizará el celular y la computadora de Fernando Cerimedo tras su detención.
  • Femicidio en curso: La investigación se centra en el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller.
  • Prisión preventiva: La Fiscalía solicitará 180 días de detención para el consultor político mientras avanza la causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fernando Cerimedo Celular Bolivia Noticias A24
Notas relacionadas
Fernando Cerimedo se negó a declarar y quedó bajo custodia en Bolivia por el ataque a su ex pareja
Caso Cerimedo: la acusación formal de la fiscal y el confuso episodio que denunció Nadia Beller
Exclusivo A24, la acusación de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo: "La ex pareja filtró los audios de Andis"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar