Furia a la italiana: Meloni estalló por lo que dijo Trump sobre una foto entre ambos

La polémica generó una ola de solidaridad hacia Meloni, incluso entre dirigentes de la oposición. El canciller italiano, Antonio Tajani, calificó los dichos de Trump como ofensivos para toda Italia. Incluso, canceló un viaje oficial que tenía previsto realizar a Estados Unidos la próxima semana.

El episodio llega en un momento delicado. Georgia Meloni fue considerada durante años una de las dirigentes europeas más cercanas a Trump. Pero la relación se enfrió cuando el ocupante de la Casa Blanca criticó con dureza al papa León XIV y la mandataria italiana defendió enérgicamente al jefe de la Iglesia Católica. "No es lo que yo creía que era", dijo Trump en ese momento.

italia nunca suplica "Italia nunca suplica", la contundente respuesta a una desafortunada frase de Donald Trump. (Foto: Gentileza La Repubblica)

Ahora, lo que comenzó como un comentario sobre una fotografía terminó convirtiéndose en un incidente diplomático de alcance internacional. En Italia, las declaraciones fueron interpretadas no sólo como un agravio personal contra Meloni, sino también como una falta de respeto hacia el país, reavivando las tensiones entre Washington y uno de sus aliados más importantes en Europa.

Donald Trump: "Meloni me rogó por sacarse una foto"

Fue la primera frase que trascendió de un sarcástico comentario de Donald Trump hacia la jefa del gobierno italiano. Y agregó: "Lo hice porque me dio pena". Lo dijo en una entrevista a una televisión italiana tras el final de la cumbre del G7 en Francia. Cuando ambos comentarios llegaron a oídos de Georgia Meloni, la romana explotó. Las imágenes que documentaban la parte final de la cumbre registraron un momento muy especial.

Donald Trump está hablando con el canciller alemán. Llega hasta ellos la primera ministra italiana y aguarda en una pose muy desafiante. Finalmente, se la ve haciendo gestos - tan comunes en los italianos y muy tomados por nosotros - que no dan lugar más que para una interpretación: Meloni le recriminaba algo duramente al presidente norteamericano.

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Trump, enemigo de sus aliados

Toda Italia cerró filas en torno a su gobernante ante las palabras de Trump. Mateo Salvini, dirigente de "la Liga" de extrema derecha y uno de los ministros en la coalición que gobierna Meloni dijo: "Quien ataca a nuestra presidenta del gobierno, ataca a toda Italia".

En tanto, la prensa recordó algunas de las frases más duras de Trump contra sus "aliados" europeos: "Macron (Francia) se equivoca siempre. Starmer (Gran Bretaña) no es Churchill y "el papa es débil".

furia a la italiana Meloni en un tenso diálogo con Donald Trump. (foto: A24.com)

Seguramente por eso, la respuesta de Meloni fue tan dura. No solo expresó que su declaración era un invento y que estaba atónita. Señalo que lamenta que Trump no tenga la misma determinación que muestra con los aliados de occidente con los enemigos de los Estados Unidos. "Con ellos se muestra condescendiente", remató Georgia Meloni.