"Estoy en shock, creí que era otra cosa": por qué Donald Trump estalló en furia contra Giorgia Meloni

Mientras tanto, desde Roma evitaron escalar el conflicto, aunque sostienen la postura expresada por Meloni. Trump tuvo palabras y gestos muy elogiosos - casi como galantería - con Meloni en Egipto en una cumbre por la situación en Medio Oriente (octubre del 25). Ahora, como lo criticó, le hizo la cruz.

trump devaluado Georgia Meloni no dudó. Criticó a Donald Trump y respaldó al papa León XIV. (Foto: A24.com)

Una ruptura ruidosa en Washington

El conflicto entre Donald Trump y Giorgia Meloni marca una ruptura inesperada entre dos líderes que hasta hace poco mantenían una relación política cercana. El presidente estadounidense lanzó un duro ataque contra la mandataria italiana, a quien reprochó falta de coraje y compromiso en temas clave de la agenda internacional.

Para Trump, dos decisiones de Meloni, en un mismo día, fueron demasiado para aplacar su furia. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia decidió suspender la ayuda militar a Israel - porque sigue atacando en el Líbano mientras negocia con ese país en Washington y, sobre todo, porque respaldó al papa norteamericano y dijo que los dichos del ocupante de la Casa Blanca eran inadmisibles.

Trump expresó su decepción en una entrevista con un medio italiano, donde afirmó que “pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, en referencia a Meloni. El detonante del enfrentamiento fue la decisión de la primera ministra de distanciarse públicamente de sus declaraciones contra León XIV, a quien consideró un izquierdista con simpatías con el régimen iraní.

Pero el trasfondo del conflicto es más amplio. Trump acusa a Meloni de no respaldar a Estados Unidos en cuestiones estratégicas como la crisis con Irán, la seguridad energética - especialmente en torno al estrecho de Ormuz - y el rol de la OTAN. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, Italia espera que Washington asuma los costos de la estabilidad global sin involucrarse plenamente, reproche que el republicano extiende a otros líderes europeos de la Alianza Atlántica (OTAN).

Meloni, con la prudencia de Europa en la guerra de Medio Oriente

Del lado italiano, la postura es distinta. Meloni busca evitar que su país quede arrastrado a un conflicto mayor en Medio Oriente, en un contexto de creciente presión interna y rechazo social a la guerra. Además, su gobierno tomó decisiones que reflejan un giro, como la suspensión de acuerdos militares - con Israel - y una mayor cautela en política exterior. Esta crisis llega en un momento delicado para la líder italiana, golpeada por reveses políticos internos, lo que debilita su margen de maniobra. Aunque, a la vez, la acerca a otros líderes europeos a los que había descuidado o enfrentado, como Emmanuel Macron.

Del “amor al odio”, hay solo un paso

A fines de octubre del año pasado, Donald Trump quedó “subyugado” por la figura de Giorgia Meloni. En la cumbre de Egipto le llamó la atención no solo su carácter, sino también su manejo del inglés. Meloni hizo de traductora del presidente ante algunas preguntas de la prensa italiana y luego retransmitió sus respuestas.

Entonces, la miró de manera especial y dijo: “Voy a decir algo que en Estados Unidos te puede costar la carrera, ¿pero dónde está Meloni? Es muy bonita, ah, ahí está”. Y le preguntó: “No te molesta que te llamen hermosa, ¿no? Porque lo eres”. Otros tiempos, apenas seis meses antes.

Trump se enoja con todo aquel que se le opone o critica. Y la voz del Papa resonó fuerte contra sus ataques sobre Irán, en especial la amenaza de “hacer desaparecer a una civilización”. Trump no lo soportó y le dedicó una diatriba por medio de la red social Truth.

Meloni y el Papa León XIV

León XIV respondió que no tiene miedo al ocupante de la Casa Blanca y que seguirá difundiendo el mensaje del Evangelio, que es el de la paz. A eso se sumó, sin dudarlo, Giorgia Meloni. “Lo que digo es lo que pienso”, aseguró tajante la premier italiana. “Las palabras hacia el Papa fueron inaceptables y no me imagino ni quiero vivir en un mundo en el que los líderes religiosos deban hacerle caso a los políticos, ni en Italia ni en ninguna parte del mundo”.

En conjunto, el episodio evidencia un quiebre dentro del espacio conservador internacional. Lo que antes era una alianza estratégica hoy muestra tensiones profundas, atravesadas por diferencias sobre guerra, religión y liderazgo global. El vínculo entre Trump y Meloni, que parecía sólido, entra así en una fase de incertidumbre. Apenas dos días después de la derrota de Viktor Orbán en Hungría. Desde el caso de Groenlandia - “ese enorme pedazo de hielo”, como lo llamó - Europa le viene cobrando cada una de las afrentas de Donald Trump, incluso quien él creía su mejor alumna: Giorgia Meloni.