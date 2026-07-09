El misterioso gesto del novio de Yipio en el Congelados de Gran Hermano que despertó todo tipo de teorías

Antes de despedirse, el visitante sorprendió con un gesto que no pasó inadvertido. "Permiso. Me voy a sacar mi saco. Se los voy a dejar por acá, chicos", comentó mientras dejaba la prenda dentro de la casa.

Por último, le dedicó unas últimas palabras a su pareja que también llamaron la atención de los seguidores del programa. "Te amo, Gisela Paola. Aguante, Andrea del Boca", lanzó antes de retirarse.

Pero si hubo algo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales fue precisamente el saco que dejó dentro de la casa. Apenas terminó el segmento, numerosos usuarios comenzaron a preguntarse si la prenda escondía algún mensaje para los participantes y pidieron que la producción la revisara. "Dejó un saco que Gran Hermano lo revise", fue uno de los comentarios que más se repitió entre los fanáticos del reality.

Cómo fue la crisis que sufrió Yipio tras la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo atravesada por la emoción y se convirtió en una de las despedidas más sensibles de esta temporada. La actriz debió dejar la casa luego de que la producción le informara que su familia solicitaba su presencia por un problema de salud que afecta a su madre.

Aunque la noticia la desbordó por completo y no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros, hubo otro instante que terminó de conmover a todos: la reacción de Yipio, su inseparable amiga dentro del reality. El vínculo entre ambas se había fortalecido desde el primer día y, al momento de la partida, ese afecto se hizo visible de manera profunda.

Al verla cruzar la puerta, la uruguaya no logró contener el llanto y quedó completamente quebrada por la tristeza. "Quiero ver a mi mamá", alcanzó a decir entre sollozos, mientras Manu intentaba calmarla y la invitaba a sentarse para que pudiera recomponerse. "Tranquila, tranquila", repetía, buscando aliviarla en medio de la angustia.

Cabe recordar que Pintos había abandonado la casa hace apenas unos meses por un delicado cuadro de salud que atravesaba su madre. Por eso, la situación de Andrea inevitablemente le trajo a la memoria aquel momento difícil, lo que explica la intensidad de su reacción y la profunda empatía que mostró ante la despedida.