Guerra de Rusia y Ucrania, día 18: el gobierno ucraniano denuncia la muerte de 85 niños por la invasión rusa

La mayoría de las víctimas se produjeron en las áreas de Kiev, Jarkov, Donetsk, Sumy, Jersón y Mikolaiv, y en las región de Zitomir”, todas ellas en el norte, este y sur del país.

familias divididas.jpg Familias divididas por el éxodo de ucranianos por la guerra ( Foto: Archivo)

Los bombardeos de las tropas rusas ya han dañado 369 instituciones educativas, 57 de las cuales fueron completamente destruidas. El mayor número de destrucciones se ha documentado en la región prorrusa de Donetsk (este), con 119 instituciones educativas.

La institución añade que estas cifras, que no pueden ser contrastadas por una fuente independiente, no son definitivas, dadas las dificultades de las autoridades ucranianas para inspeccionar los lugares atacados.

Día 18 de la guerra: Ucrania confirma la cuarta ronda de negociaciones con Rusia

Rusia y Ucrania iniciaran una cuarta ronda de negociaciones por videoconferencia este lunes, confirmó el domingo Mykhailo Podoliak, ratificando lo informado más temprano por el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Las negociaciones transcurren sin pausar en formato de videoconferencias. Los grupos de trabajo funcionan constantemente. Un gran número de asuntos requieren una atención constante. El lunes 14 de marzo se realizará una sesión de negociación para resumir los resultados preliminares", tuiteo Podoliak.

se-abren-las-negociaciones-entre-rusia-y-ucrania-en-bielorrusia-1319122.jpg Rusia y Ucrania iniciaran una cuarta ronda de negociaciones por videoconferencia este lunes

Restablecen energía eléctrica en Chernobyl

El ministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, anunció el restablecimiento del suministro de electricidad en el depósito nuclear de Chernobyl, que llevaba varios días suspendido tras haber sido ocupado por las fuerzas rusas.

Si bien la suspensión del suministro había causado preocupación en diversos niveles, el Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que la situación no representaba "ningún impacto crítico para la seguridad".

Alerta mundial en Chernobyl: los incendios se acercan a los residuos radiactivos El ministro de Energía ucraniano anunció el restablecimiento del suministro de electricidad en el depósito nuclear de Chernobyl

España envió otros dos aviones con armas a Ucrania

España envió este fin de semana dos aviones con material militar ofensivo a Ucrania, con un cargamento no especificado, según informó el domingo el ministerio español de Defensa.

Según fuentes del ministerio de Defensa, el último de los aviones A400 aterrizó el domingo en una zona cercana a la frontera con Ucrania, que no se precisó por motivos de seguridad. El sábado, otro aparato trasladó una carga similar con el mismo objetivo.

avión español.jpg Aviones de guerra españoles, en el patrullaje de la OTAN sobre Ucrania (FOTO: Real Fuerza Aérea española)

Con estos últimos vuelos, son ya seis los aviones que transportaron armas de España a Ucrania, que sufre la invasión de Rusia desde el 24 de febrero.

El FMI descartó que un default de Rusia desencadene una crisis financiera mundial

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, descartó este domingo que "un incumplimiento soberano ruso ya no es improbable, aunque es poco probable que desencadene una crisis financiera mundial", manifestó la funcionaria, de acuerdo a lo señalado por la agencia Bloomberg.

Georgieva señaló en Washington en el marco de un reportaje a la cadena CBS que "Rusia tiene el dinero para pagar su deuda, pero no puede acceder a él. En términos del servicio de las obligaciones de deuda puedo decir que ya no pensamos en el incumplimiento de Rusia como un evento improbable".

Rusia y los bancos rusos bajo las sanciones de los Estados Unidos y otros países aliados como consecuencia de la invasión en gran escala sobre de Ucrania, la calificación crediticia de Rusia se ha enfrentado a rebajas. Fitch Ratings dijo la semana pasada que incumplimiento de bonos es "inminente" como resultado de las medidas impuestas desde que comenzó la guerra en Ucrania el 24 de febrero.

kristalina-georgieva-directora-del-fmi-ap.jpeg

Las tropas rusas mataron a uno de los mejores documentalistas del mundo

Las tropas rusas mataron al periodista Brent Renaud en un ataque en la ciudad ucraniana de Irpin. Según la primera información que brindó el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, el hombre trabajaba para el reconocido diario estadounidense The New York Times.

Desde el periódico emitieron un comunicado de inmediato donde aclararon que Renaud había colaborado con ellos, pero no se encontraba en Ucrania como parte de la cobertura del medio. Dijeron también que la confusión puede haberse dado porque el reportero llevaba una credencial vieja de The New York Times.

Matan a periodista en Ucrania.jpg Renaud estaba filmando a los refugiados cuando fue alcanzado por los disparos.

El jefe policial de la región de Kiev, Andriy Nebytov, no identificó al periodista herido, pero dijo que también era estadounidense. Una colega del periodista fallecido, Anna Ahronheim, dijo que recibió un tiro mortal en el cuello luego de cruzar un puesto de control en Irpin.

"Dos periodistas estadounidenses fueron a filmar la salida de refugiados de Irpin cuando fueron baleados luego de cruzar un puesto de control", tuiteó la corresponsal del diario israelí Jerusalem Post.