De la invasión rusa a la declaración de emergencia en Ucrania: la cronología del conflicto que pone en crisis al mundo

Ahora el conflicto estalló en las regiones ucranianas prorrusas de Donetsk y Lugansk entre milicias separatistas -con el apoyo militar de Moscú- y el Ejército de Ucrania. Las provincias declararon su independencia de Ucrania, si bien desde 2015 entró en vigor un alto el fuego que fue continúamente violado.

Ahora, la crisis ucraniana se ha desatado tras el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en las fronteras ucranianas, por lo que Occidente considera que Moscú se está preparando para una invasión del país vecino.

soldados en la frontera.jpg Soldados de Ucrania, bajo la nieve, en la frontera con Rusia (Foto: AP)

Cronología de los hechos de los últimos meses:

Despliegue de 100.000 tropas rusas (2021)

Enero-abril entre enero y abril de 2021, Rusia despliega a alrededor de 20.000 soldados a tan solo 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, considerada la más numerosa presencia militar rusa desde que estalló el conflicto en 2014, disparando la tensión en la región de Donbás.

23 de agosto: representantes de más de 40 países y de la Unión Europea se reúnen en una cumbre internacional para tratar el futuro de Crimea y firman la Plataforma de Crimea para exigir a Moscú la devolución de la península.

10 de noviembre de 2021 : Estados Unidos pide revela a Rusia tras detectar movimientos "habituales" de tropas en la frontera con Ucrania. En abril, asegura, Moscú ya había concentrado unos 100.000 militares en la frontera.

Vladimir Putin, acusa a los occidentales de exacerbar las tensiones entregando armamento moderno a Ucrania y realizando "ejercicios militares provocadores" en el mar Negro y cerca de sus fronteras.

28 de noviembre : Ucrania afirma que Rusia tiene apostados cerca de 92.000 soldados en sus fronteras. Moscú acusa a Ucrania de desplazar tropas hacia el este del país.

5 de diciembre : los servicios de Inteligencia de Estados Unidos avisan de que Rusia planea elevar su presencia militar hasta los 175.000 soldados en la frontera con Ucrania con el potencial objetivo de invadir el país a principios de 2022.

Separatistas de Ucrania celebran la decisión de Rusia.jpg El posicionamiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania provocó la escalada de las tensiones en un conflicto que no es nuevo

Estalla el conflicto (Enero 2022)

11 y 12 de enero: las reuniones entre Washington y Moscú , y entre Rusia y la OTAN terminan en un punto muerto.

14 de enero: Estados Unidos advierte de que Rusia podría lanzar un ataque contra Ucrania en “cualquier momento” y afirma que la crisis ucraniana es extremadamente peligrosa. La madrugada anterior, un ciberataque masivo inutilizo durante horas el sistema informático del Gobierno ucraniano. “¡Ucranianos! Todos vuestros datos fueron colgados en la red (…) Toda información sobre vosotros se ha hecho pública”.

18 de enero: Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras de ucranianas.

El 21 de enero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Sergué Lavrov, se reúnen en Ginebra para tratar de reducir las tensiones. Ambos acuerdan continuar con la vía diplomática y Washington se compromete a responder a las preocupaciones de Rusia por escrito en una semana.

24 de enero: el departamento de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomáticos de su embajada en Kiev que abandonen el país, ante la amenaza de una invasión de Rusia. Tmabién autoriza a los trabajadores no esenciales a salir.

25 de enero: el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exteriores, Josep Borrell, advierte de que Europa y su seguridad “están en peligro” y recalca que la región vive “el momento más peligroso desde la Guerra Fría”.

Al día siguiente, Estados Unidos y la OTAN entregan a Rusia sus propuestas por escrito. En el documento de Washington se describen áreas en las que el Ejecutivo de Joe Biden ve potencial para progresar en la negociación con Rusia, como en transparencia, estabilidad y el control de armas, y avisa de que la demanda de Moscú de excluir a Ucrania de la OTAN no es aceptable. Por su parte, la Alianza afirma estar lista para reunirse de nuevo con Rusia para discutir áreas de seguridad que puedan beneficiar tanto a Moscú como a la OTAN. Además, la OTAN indica que está preparada para desplegar sus fuerzas de respuesta inmediata.

26 de enero : Estados Unidos rechaza los reclamos de Rusia pero propone buscar una "vía diplomática seria". Emisarios se reúnen en París con mediadores de Francia y Alemania para intentar reactivar el proceso de paz en el este de Ucrania .

27 de enero: China se alinea con Rusia sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de China rompe el silencio administrativo de su país en torno a la amenaza de Rusia sobre Ucrania. Por otro lado, esos días Rusia escenifica un notable acercamiento con Cuba, su antiguo aliado, y lo hace en un ambiente de tensión creciente.

Conflicto Rusia Ucrania 1.jpg

Riesgo de guerra (febrero 2022)

2 de febrero: Washington envía 3.000 soldados más a Europa del Este, para defender a los países de la OTAN. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ofrece a acoger una cumbre entre Rusia y Ucrania en su territorio.

7 de febrero: el presidente francés, Emmanuel Macron, le pide a Vladimir Putin evitar la guerra: "los próximos días serán decisivos". En tanto, los presidentes de Rusia y Francia se reúnen en busca de una respuesta al conflicto ucraniano. Putin se declara dispuesto a adoptar "compromisos" tras un cara a cara en el Kremlin con el presidente francés.

10 de febrero: los ejércitos ruso y bielorruso emprenden maniobras de envergadura en Bielorrusia, por diez días. Biden insta a los estadounidenses a abandonar Ucrania "ahora".

11 de febrero: la OTAN insiste en el "riesgo real de un nuevo conflicto armado" en Europa. Varios países instan a sus conciudadanos a dejar Ucrania lo antes posible.

Para el Kremlin, las discusiones celebradas entre Rusia, Ucrania, Alemania y Francia la víspera, en Berlín, no arrojaron "ningún resultado". Estados Unidos afirma que una invasión rusa de Ucrania podría producirse "en cualquier momento" y decide enviar 3.000 soldados adicionales a Polonia.

tropas de ucrania en la frontera.jpg La OTAN insiste en el "riesgo real de un nuevo conflicto armado" en Europa.

12 de febrero: Ucrania afirma que las advertencias de Estados Unidos acerca de una invasión rusa atizan "el pánico". Moscú, que emprendió nuevas maniobras navales en el mar Negro, anuncia que reducirá sus personal diplomático en Kiev.

Putin tilda de "especulación provocadora" las acusaciones contra Rusia, durante una llamada telefónica con Macron, quien reitera que los occidentales están "decididos a reaccionar" en caso de agresión.

En otra conversación telefónica, Joe Biden advierte a Putin que un ataque de Rusia a Ucrania tendrá "rápidos y severos costos". El asesor diplomático de Putin critica el "auge" de la "histeria" norteamericana sobre la situación en torno a Ucrania.

15 de febrero: El Parlamento de Rusia aprueba una resolución que insta al presidente Vladímir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranias de Donetsk y Lugansk, autroproclamadas repúblicas en 2014.

La decisión de la Duma estatal (la Cámara baja rusa) del “envío inmediato” a Putin de la iniciativa no es vinculante, solo el jefe del Kremlin puede dictar que Rusia reconozca la independencia de los territorios, pero ofrece una señal contradictoria de la postura rusa: el mismo día Moscú anuncia la retirada de parte de las tropas desplegadas junto a las fronteras de Ucrania y asegura que las respuestas que le ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad en Europa.

Ucranianos rezan por la paz en Kiev, Ucrania.jpg

17 de febrero: el Gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos respaldados por Moscú intercambian acusaciones de ataques a lo largo de la línea del frente en el Donbás. Así, proyectiles de artillería alcanzaron una guardería en la ciudad de Stanytsia Luganska, en la parte de la región de Lugansk controlada por el Gobierno de Kiev. Hirieron a tres civiles, según el Ejército ucraniano, que informó de otros 47 ataques en una veintena de puntos lo largo de la zona de conflicto y en los que dos personas más sufrieron lesiones. A su vez, líderes de las regiones secesionistas de Donetsk y Lugansk denunciaron ataques de las fuerzas ucranias.

18 de febrero:los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron de que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según fuentes de la Administración de Joe Biden citadas por The New York Times y The Washington Post. Este dato es lo que llevó al presidente a señalar, por primera vez, que consideraba que Vladímir Putin ya había “tomado la decisión” de atacar la antigua república soviética. Ese mismo día, los separatistas prorrusos dieron la orden de evacuar a civiles en el Donbás.

rusia ucrania putin.jpg El Parlamento de Rusia aprueba una resolución que insta al presidente Vladímir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranias de Donetsk y Lugansk

21 de febrero: Vladimir Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranias de Donetsk y Lugansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. La reacción de Occidente no se hace esperar. La UE condena en bloque el movimiento y anuncia la pùesta en marcha el mecanismo para activar contundentes sanciones a Rusia. EE UU realiza un movimiento similar. El anuncio de Putin recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba en un punto álgido. Putin, que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbás, dinamita con esta firma parte de la acción diplomática.

22 de febrero: el conflicto entre Rusia y Ucrania escaló nuevamente y crece el fantasma de una guerra. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de dos provincias separatistas y rusoparlantes del este de Ucrania, Luhansk y Donetsk, e inmediatamente la diplomacia internacional rechazó la medida, al punto de que Alemania y el Reino Unido ya aplicaron sanciones económicas para frenar dicha decisión política.

Joe Biden anunció sanciones contra Rusia: "Este es el inicio de una invasión a Ucrania". Por su parte, Alemania bloqueó la construcción del gasoducto Nord Stream 2. La Casa Blanca recibió con beneplácito la decisión de Alemania de detener el proyecto, destinado a llevar gas ruso a Europa.

rusia ucrania.jpg

23 de febrero: Rusia prometió este miércoles una respuesta "fuerte" y "dolorosa" contra las sanciones económicas que anunció ayer el presidente estadounidense, Joe Biden, represalia que adoptó Estados Unidos tras la decisión de su par ruso, Vladimir Putin, de hacer oídos sordos de las advertencias de Occidente y reconocer la independencia de dos regiones separatistas ucranianas, Donetsk y Lugansk.

"Que no haya ninguna duda: habrá una respuesta fuerte a estas sanciones, no necesariamente simétrica, pero bien calculada y dolorosa para Estados Unidos", dijo el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.

El Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania aprobó este miércoles imponer el estado de emergencia en todo el país, salvo en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde ya funciona un régimen jurídico especial, anunció el secretario del organismo, Alexéi Danílov. La decisión debe ser votada por el Parlamento.

24 de febrero: Vladimir Putin anunció en la madrugada de Moscú, vía cadena nacional, que Rusia le declara la guerra de manera oficial a Ucrania y que llevará a cabo una "operación militar" en la región del Donbás, territorio ucraniano.

El 80% de esas tropas, compuestas por más de 150.000 soldados, estaría en formación de ataque. Por su parte, el gobierno ruso asegura que los líderes de las regiones separatistas del este de Ucrania pidieron ayuda a Putin para contrarrestar la supuesta agresión del ejército ucraniano.

Tras la declaración de guerra de Rusia a Ucrania y los primeros ataques, cientos de ucranianos huían este jueves de la capital Kiev, por lo que se registraban fuertes demoras en el tránsito en dirección a la frontera con Polonia. A la vez, también se generaban largas filas de personas que esperaban para sacar dinero y comprar provisiones de alimentos y agua.

Tropas de Ucrania.jpg Tropas de la Guardia Nacional de Ucrania en un puesto de control, Járkov, Ucrania, el 17 de febrero de 2022. (Foto: Evgeniy Maloletka /AP)

Ucrania-Rusia: el origen del conflicto

El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. También ocurre al contrario, un triunfo para Rusia es una pequeña derrota para la Unión Europea.

La OTAN, mientras tanto, no apoyó a Ucrania para ser uno más de los aliados, algo a lo que el país aspira y que desde Moscú no se ve con buenos ojos. En 2014 esta rivalidad va un paso más allá con las protestas en las calles de Kyev de miles de ucranianos proeuropeos en contra del presidente Víctor Yanukóvich, más afín a las ideas del Kremlin. Unos enfrentamientos que acabaron con la huida de Yanukóvich.

crimea.JPG El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética

En ese momento Vladimir Putin aprovechó para invadir Crimea, en el sur de Ucrania. Una zona estratégica, pues es la salida de Rusia al Mar Negro. Perdido tras la Segunda Guerra Mundial, el objetivo siempre fue recuperarlo. Esta invasión ha generado, desde entonces, protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio: Putin asegura que nunca lo hará.

Como se ha mencionado anteriormente, también entra en la ecuación la zona del Donbass, Lugansk y Donetsk, dos puntos calientes a los que Putin apunta ahora el foco con esta declaración de reconocimiento de su independencia de Ucrania.