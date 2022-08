¿Hay que temerle o no a la viruela del mono?

registro para vacunas por viruela del mono.jpg

Viruela del mono, ¿una amenaza como el coronavirus?

Los científicos hasta el momento consideran que se trata de una enfermedad leve. Por ejemplo, el diario El País informa que de casi 4.500 casos detectados sólo el 2,8% requirieron internación en un hospital. En su enorme mayoría para un mejor manejo de los dolores e infecciones que causan sus pústulas, o sea las ampollas en la piel con pus que genera la enfermedad.

Pero de todas maneras requieren atención. Como en muchas otras enfermedades - lo sufrimos claramente durante dos años por la pandemia - los casos se pueden agravarse en casos de personas con comorbilidades o inconvenientes en su sistema inmunitario. Por ejemplo, la víctima fatal en Brasil tenía una enfermedad oncológia previa.

Los síntomas más frecuentes son pústulas (60,3%), fiebre (56,6%), pústulas en la boca (52,8%), inflamación de los ganglios (52,2%), dificultad para respirar (33,8%), dolor de cabeza (24%), dolor muscular (21,3%) y dolor de garganta (13%).

vacunas contra la viruela del mono.jpg Grupos en Estados Unidos demandan que se fabrique la vacuna en mayor cantidad (Foto: AP)

Cómo se contagia la viruela del mono

La principal forma de contagio es por una interacción muy estrecha. Como la viruela común, se produce en principal medida por medio de gotas respiratorias grandes durante el contacto cara a cara directo y prolongado.

Pero además, la viruela del mono puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada o con objetos contaminados, como sábanas o ropa. Este tipo de contagio ha llevado a la comunidad científica a preguntarse si debe ser tenida en cuenta como una enfemedad de transmision sexual.

Aunque no está considerada así, se sabe que el modo más frecuente de infección en este brote es la transmisión entre parejas sexuales, debido al contacto íntimo. El 82% de los casos estudiados confirman esta forma como la vía para los contagios.

Su rango de contagio - algo que también aprendimos con el coronavirus - es importante para saber si está en aumento o en remisión. Para que esté controlada o en retracción el R= debe ser inferior a 1. Maria Van Kerkhove, portavoz de la Organización Mundial de la Salud declaró: “Se ha estimado que las comunidades de hombres que tienen sexo con hombres es donde supera a 1. Eso significa que el brote se está expandiendo y que hay oportunidades para llevar ese número de reproducción por debajo de 1 dándole a esas comunidades la información correcta y empoderándolas”.

ghebreyesus director oms.jpg LA OMS hizo recomendaciones para "evitar"la promiscuidad y recibió críticas por eso (Foto: Pagína oficial de la OMS)

El valor de la vacuna y la prevención

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió la semana pasada que la vacuna, por sí sola, no pude detener la epidemia de viruela del mono y pidió que se adopten medidas para reducir el riesgo, "como limitar las parejas sexuales".

"Pedimos, por el momento, adoptar medidas para reducir este riesgo, como limitar las parejas sexuales y las interacciones", afirmó el director de la oficina europea de la OMS, Hans Kluge. Lo mismo dijo el titular de la OMS, Tedros Ghebreyesus, lo que le valió críticas inmediatas por parte de los colectivos de LGBTI+.

Para intentar aclarar sus palabras, el titular de la OMS recordó en Twitter el peligro de estigmatizar a grupos de personas por su orientación sexual.

Vacuna contra la viruela del mono

Las vacunas que se están usando contra la viruela del mono no son específicas de esta enfermedad, sino que están diseñadas para la viruela tradicional. La viruela común se considera erradicada en 1980 y la vacuna se ha dejado de aplicar. Esto puede haber contribuido involuntariamente a este brote.

En este caso de zoonosis, el salto de la enfermedad de un animal al hombre, encuentra personas que por su juventud no fueron vacunadas contra la viruela tradicional y, entonces, no tienen ningún tipo de defensas contra la viruela del mono.

Según la OMS, han pasado 40 años o más desde que todos los países dejaron de vacunar de forma sistemática contra la viruela. Dado que la vacunación también protegía contra la viruela del mono en África occidental y central, las poblaciones no vacunadas son también ahora más susceptibles a la infección por el virus este tipo de viruela.

Se demostró que la eficacia de la vacunación contra la viruela en la prevención de la viruela del mono es de alrededor del 85%.

En principio, las vacunas se indicaron solamente para los contactos directos de los infectados. Más tarde, para las personas con contactos de riesgo, especialmente hombres que tuvieran diversas parejas sexuales masculinas.

Actualmente, no hay dosis suficientes y deben ser fabricadas contrarreloj.

Cómo protegerse contra la viruela del mono

La OMS recomienda estar muy atento a los síntomas descritos antes para detectar la enfermedad cuanto antes y pide a las personas que muestren signos de la enfermedad que se aíslen para no propagar el virus.

En todo el mundo se han notificado hasta la fecha 22.000 infecciones con Estados unidos en primer lugar, con casi 5.000 casos informados.

Para la OMS el virus se puede controlar con vigilancia, trazando los contagios y rompiendo las cadenas de transmisión. El aumento de los casos en el mundo hace pensar que eso no está ocurriendo. Aunque el virus no muestra una explosión exponencial, como sí lo hizo el coronavirus, no para de crecer.

Actualmente ya se ha detectado en 75 países en el mundo. Pero conviene repetir lo que dice en su página oficial la OMS sobre esta enfermedad para llevar tranquilidad: "La viruela símica (o viruela del mono) es menos contagiosa que la viruela y causa una enfermedad menos grave".