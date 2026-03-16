Hijos podrán heredar la pensión de sus padres

En el sistema administrado por Colpensiones, la cantidad de aportes exigidos actualmente es de 1.300 semanas para los hombres y alrededor de 1.250 para las mujeres, lo que equivale a más de dos décadas de trabajo formal.

Sin embargo, el modelo de seguridad social colombiano contempla otros mecanismos de protección destinados a garantizar ingresos a quienes se encuentran en situaciones especiales. Entre estos beneficios se encuentran:

La pensión de invalidez , dirigida a trabajadores que pierden su capacidad laboral.

La pensión de sobrevivientes , destinada a familiares del afiliado fallecido.

La pensión familiar , que permite sumar aportes entre cónyuges.

La sustitución pensional, que permite que determinados familiares continúen recibiendo el ingreso del pensionado fallecido.

Estos mecanismos están establecidos en la Ley 100 de 1993, la normativa que estructuró el sistema moderno de seguridad social en el país.

El caso que llegó a la Corte Constitucional

La decisión judicial que hoy genera debate surgió a partir de la historia de un ciudadano que buscaba acceder a la pensión que recibía su padre.

El hombre, quien padece distrofia muscular progresiva, aseguró que desde su infancia convive con una enfermedad genética degenerativa que le impide desarrollar una actividad laboral y sostenerse por cuenta propia. Durante años dependió económicamente de su familia, especialmente de su padre.

Cuando el progenitor falleció en 2011, el solicitante inició el proceso para acceder a la sustitución pensional, un beneficio que permite a ciertos familiares seguir recibiendo la prestación del afiliado fallecido.

No obstante, la solicitud fue rechazada inicialmente por las entidades responsables del sistema pensional.

La razón principal fue un aspecto técnico: la fecha oficial en la que se estableció la pérdida de capacidad laboral superior al 50 % aparecía registrada después de la muerte del padre.

Según la interpretación estricta de las normas, la discapacidad debía estar certificada antes o en el momento del fallecimiento del afiliado para poder acceder al beneficio.

Frente a esta negativa, el ciudadano decidió presentar una acción judicial contra varias entidades, entre ellas Colpensiones, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

El análisis de la Corte: evitar decisiones formalistas

Tras estudiar el expediente, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que las entidades habían aplicado un criterio demasiado rígido.

El alto tribunal consideró que la interpretación utilizada ignoraba la naturaleza progresiva de la enfermedad del solicitante, así como la evidencia médica que demostraba que la discapacidad existía desde muchos años antes.

En su decisión, el tribunal explicó que la fecha de estructuración de una discapacidad no siempre coincide con el momento en que se emite el dictamen médico, ya que muchas enfermedades se desarrollan durante largos períodos.

Por esa razón, los magistrados determinaron que el análisis debía considerar la historia clínica completa del paciente, estudios médicos y otros documentos que permitieran establecer cuándo comenzó realmente la limitación laboral.

La resolución quedó plasmada en la Sentencia T-293 de 2025, en la que se ordenó revisar el caso y emitir una nueva evaluación.

El dictamen que cambió la decisión

Tras la revisión del expediente, se tomó en cuenta un dictamen emitido en 2024 que estableció que el solicitante tenía una pérdida de capacidad laboral del 50,70 %.

Además, ese informe determinó que la fecha en la que se estructuró la discapacidad debía fijarse en 1983, cuando el paciente comenzó a presentar síntomas compatibles con su enfermedad genética.

Este dato fue determinante, ya que demostraba que la discapacidad existía décadas antes del fallecimiento del padre, lo que cumplía con el requisito exigido por la normativa.

Con base en estos elementos, la Corte ordenó que se reconociera el derecho del solicitante a recibir la sustitución pensional.

Un precedente para personas con enfermedades degenerativas

Más allá del caso individual, el fallo tiene implicancias mucho más amplias.

La Corte dejó en claro que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez no es la única prueba válida para demostrar la pérdida de capacidad laboral.

Esto significa que las autoridades deben analizar otros elementos, como:

Historias clínicas completas

Diagnósticos médicos anteriores

Evaluaciones de especialistas

Estudios sobre enfermedades congénitas o degenerativas

El tribunal sostuvo que aplicar requisitos estrictamente formales puede terminar vulnerando los derechos de personas que ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Este enfoque busca garantizar que las decisiones del sistema pensional respondan a la realidad médica de los pacientes y no únicamente a procedimientos administrativos.

Quiénes pueden heredar la pensión de un padre en Colombia

En Colombia, cuando un afiliado o pensionado fallece, algunos familiares pueden acceder a la llamada sustitución pensional, que consiste en continuar recibiendo el ingreso que percibía el titular.

El beneficio no se otorga automáticamente a todos los familiares, sino únicamente a quienes cumplan determinadas condiciones legales.

Entre los beneficiarios más frecuentes se encuentran los hijos, siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

Hijos menores de edad

Los menores de 18 años pueden acceder al beneficio de forma directa, ya que se presume su dependencia económica.

Hijos entre 18 y 25 años

En este caso deben demostrar que están cursando estudios y que dependían económicamente del padre o la madre fallecidos.

Hijos con discapacidad

Pueden recibir la pensión si acreditan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 % y prueban que dependían económicamente del afiliado.

El reciente fallo de la Corte introduce una interpretación más flexible respecto a cómo se demuestra la existencia de esa discapacidad.

Los documentos necesarios para solicitar la sustitución pensional

Para iniciar el trámite de sustitución pensional ante Colpensiones o ante un fondo privado de pensiones, es necesario presentar una serie de documentos que permitan verificar la relación familiar y las condiciones del beneficiario.

Entre los requisitos más habituales se encuentran:

Registro civil de nacimiento del hijo solicitante , para acreditar el vínculo familiar.

Registro civil de defunción del afiliado o pensionado , que confirma el fallecimiento.

Documento de identidad del beneficiario .

Historia clínica o dictamen de pérdida de capacidad laboral , en caso de discapacidad.

Certificado de estudios , cuando el solicitante tiene entre 18 y 25 años.

Formulario de solicitud de sustitución pensional, que entrega el fondo correspondiente.

Una vez entregada la documentación, la entidad encargada analiza el expediente para verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos por la ley.

Un fallo que podría impactar en miles de casos

Especialistas en derecho laboral y seguridad social consideran que la decisión de la Corte podría influir en numerosos procesos similares.

Muchas familias enfrentan dificultades para demostrar la fecha exacta en la que comenzó una discapacidad, especialmente cuando se trata de enfermedades congénitas o progresivas que no siempre son diagnosticadas de inmediato.

Con esta sentencia, el alto tribunal deja claro que la interpretación de las normas debe priorizar la protección de los derechos fundamentales, evitando que tecnicismos administrativos impidan el acceso a beneficios pensionales.

En ese sentido, la resolución podría convertirse en un precedente clave para futuros litigios relacionados con la sustitución pensional y el reconocimiento de discapacidades.