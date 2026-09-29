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Lluvias torrenciales en Barcelona: inundaciones, vuelos cancelados y rescates por el fuerte temporal

El fenómeno climático dejó calles anegadas, crecidas de ríos, problemas en el transporte público y decenas de aviones demorados en el aeropuerto de El Prat.

Lluvias torrenciales en Barcelona. (Foto: captura

Lluvias torrenciales en Barcelona. (Foto: captura, mejorada con IA)

Las lluvias torrenciales golpearon Barcelona y provocaron serias complicaciones en distintos puntos de la provincia. El temporal dejó calles inundadas, crecidas de ríos, problemas en el transporte público y decenas de vuelos demorados o cancelados en el aeropuerto de El Prat.

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Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Gavà, donde dos personas tuvieron que ser rescatadas de un auto que era arrastrado por el agua. Pese a la magnitud de las precipitaciones y los incidentes registrados, no se reportaron víctimas.

El teléfono de emergencias 112 recibió 171 llamadas por 139 episodios vinculados con las intensas lluvias. El 84% de las comunicaciones procedió de la demarcación de Barcelona.

Ante el riesgo generado por las precipitaciones, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los habitantes de las comarcas de Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat.

Las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos, no utilizar vehículos y mantenerse alejados de zonas subterráneas ante la posibilidad de nuevas inundaciones. El temporal también tuvo consecuencias en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde se registraron varias decenas de vuelos demorados y cancelados.

El temporal afectó al Metro de Barcelona

Las fuertes precipitaciones también complicaron el funcionamiento del transporte público. La acumulación de agua obligó a interrumpir la circulación de la línea L5 del Metro entre Cornellà Centre y Hospital Clínic.

Además, distintas estaciones y andenes de otras líneas tuvieron que quedar temporalmente fuera de servicio debido al ingreso de agua. Las lluvias también provocaron crecidas de ríos en la provincia de Barcelona, en donde se destaca el río Anoia que alcanzó el umbral de peligro a la altura de Sant Sadurní d’Anoia.

Por su parte, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) pidió a los conductores extremar las precauciones en diferentes tramos de las rutas afectadas por el temporal.

Cómo sigue el tiempo en Barcelona

Las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar hacia el mediodía. Barcelona desactivó el aviso rojo por riesgo importante y pasó al nivel naranja, con la previsión de que la intensidad del fenómeno disminuyera durante la tarde.

En pocas palabras

  • Temporal en Barcelona: Las lluvias torrenciales causaron inundaciones, crecidas de ríos y problemas en el transporte público y el aeropuerto El Prat.
  • Rescates y Alertas: Dos personas fueron rescatadas de un auto en Gavà; se enviaron alertas a móviles por riesgo de inundaciones en comarcas específicas.
  • Mejora Meteorológica: Las condiciones mejoraron hacia el mediodía, desactivando el aviso rojo y pasando a nivel naranja en la región.
Resumen generado por Thinkindot AI
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