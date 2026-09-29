Lluvias torrenciales en Barcelona: inundaciones, vuelos cancelados y rescates por el fuerte temporal

Las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos, no utilizar vehículos y mantenerse alejados de zonas subterráneas ante la posibilidad de nuevas inundaciones. El temporal también tuvo consecuencias en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde se registraron varias decenas de vuelos demorados y cancelados.

El temporal afectó al Metro de Barcelona

Las fuertes precipitaciones también complicaron el funcionamiento del transporte público. La acumulación de agua obligó a interrumpir la circulación de la línea L5 del Metro entre Cornellà Centre y Hospital Clínic.

Además, distintas estaciones y andenes de otras líneas tuvieron que quedar temporalmente fuera de servicio debido al ingreso de agua. Las lluvias también provocaron crecidas de ríos en la provincia de Barcelona, en donde se destaca el río Anoia que alcanzó el umbral de peligro a la altura de Sant Sadurní d’Anoia.

Por su parte, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) pidió a los conductores extremar las precauciones en diferentes tramos de las rutas afectadas por el temporal.

Cómo sigue el tiempo en Barcelona

Las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar hacia el mediodía. Barcelona desactivó el aviso rojo por riesgo importante y pasó al nivel naranja, con la previsión de que la intensidad del fenómeno disminuyera durante la tarde.