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Quiénes son los detenidos acusados de asaltar y golpear a Guillermo Cabanellas mientras dormía

Los sospechosos fueron capturados durante una serie de allanamientos. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificarlos.

Detenido acusado de asaltar y golpear a Guillermo Cabanellas mientras dormía. (Foto: gentileza Clarín)

Detenido acusado de asaltar y golpear a Guillermo Cabanellas mientras dormía. (Foto: gentileza Clarín)

La Policía bonaerense detuvo a tres sospechosos acusados de participar en la violenta entradera que sufrió el reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su esposa en su casa de Martínez, partido de San Isidro. Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos realizados en Pilar después de que los investigadores lograran reconstruir el recorrido de los delincuentes tras el asalto.

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Entre los detenidos se encuentra Brian Agustín Brítez, de 23 años, señalado por los investigadores como uno de los presuntos autores materiales del robo. El joven, además, tenía un pedido de captura vigente en otra causa por robo agravado en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, a requerimiento del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro.

La investigación también busca determinar si Brítez estuvo involucrado en al menos otras cuatro entraderas cometidas con una modalidad similar. Los pesquisas ya lo tenían bajo investigación y sus comunicaciones habían sido intervenidas antes de los procedimientos que terminaron con su captura.

Junto a él fueron detenidas Katherine Lovaiza, de 25 años, y Tamara Lovaiza, de 22, dos hermanas que, según la hipótesis de los investigadores, habrían participado en las maniobras realizadas después del asalto.

Las jóvenes quedaron bajo sospecha por compras y operaciones realizadas con las tarjetas que habían sido robadas a Cabanellas y su esposa. Según informó La Nación, ambas quedaron registradas por cámaras de comercios donde se habrían utilizado los plásticos sustraídos durante la entradera.

Las cámaras que llevaron hasta los sospechosos

Una de las claves para llegar a los detenidos estuvo en las imágenes registradas después del robo. Personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro, junto con efectivos de la Policía bonaerense, analizó cámaras públicas y privadas para reconstruir la ruta que siguieron los asaltantes.

Las grabaciones permitieron seguir sus movimientos e identificar un Volkswagen Bora que habría sido utilizado por la banda. Los datos obtenidos durante ese seguimiento fueron incorporados al expediente y permitieron avanzar con los allanamientos simultáneos en Pilar.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron el Volkswagen Bora, teléfonos celulares, pertenencias de las víctimas y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación intenta ahora establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y determinar si el grupo está relacionado con otros robos bajo la modalidad entradera ocurridos en la zona norte del conurbano bonaerense.

Cómo fue la violenta entradera a Guillermo Cabanellas

El asalto ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en Paso al 1000, cerca de Balcarce, en Martínez. Cabanellas, de 76 años, y su esposa se encontraban durmiendo cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. Cuatro asaltantes encapuchados participaron del ingreso a la propiedad.

Los ladrones habrían accedido por la parte trasera de la vivienda y actuaron con guantes y los rostros cubiertos. Una vez dentro, redujeron al matrimonio y lo inmovilizaron.

Cabanellas fue golpeado durante el asalto y posteriormente necesitó asistencia médica por una lesión en el ojo izquierdo. Los delincuentes recorrieron distintos ambientes de la propiedad mientras buscaban dinero y objetos de valor.

Finalmente escaparon con US$4.800, teléfonos celulares, computadoras, alhajas, tarjetas, ropa y otros objetos personales. Además, obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria por $500.000. Para escapar se llevaron también la Jeep Renegade negra de la esposa del abogado.

El seguimiento posterior de las cámaras resultó determinante. Las imágenes permitieron reconstruir parte de la fuga y avanzar sobre el Volkswagen Bora que habría funcionado como vehículo de apoyo. Esa pista condujo finalmente hasta Pilar y derivó en las tres detenciones realizadas en las últimas horas.

La investigación está a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, mientras continúan las medidas para determinar si existen otros integrantes de la organización y esclarecer la posible participación de los sospechosos en otros hechos.

Cabanellas es abogado y economista, además de profesor e investigador. Cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional y es autor de más de 65 libros y un centenar de artículos publicados en la Argentina, Estados Unidos y distintos países europeos.

En pocas palabras

  • Detienen a tres sospechosos: La Policía bonaerense arrestó a tres personas acusadas de participar en la entradera al abogado Guillermo Cabanellas en Martínez.
  • Brian Brítez, principal sospechoso: Brian Agustín Brítez, de 23 años, es señalado como uno de los autores materiales y tenía un pedido de captura vigente.
  • Evidencia clave: Las hermanas Katherine y Tamara Lovaiza fueron detenidas por realizar compras con las tarjetas robadas a las víctimas, registradas por cámaras de seguridad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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