valentina.jpeg Valentina tenía 14 años cuando fue impactada por una bala que le quitó la vida

Juan Carlos Orellana, padre de la joven, expresó: “Estoy realmente destrozado, consternado. Cuando mi señora me llama el 23 de diciembre en la noche indicándome que mi hija había sido asesinada por la Policía de Los Ángeles en el centro comercial, se me vino el mundo encima. No tengo palabras para describir el desgarrador momento que estoy pasando, sobre todo en estas fechas tan especiales”.

“Nos destruyeron como familia, nos destruyeron como padres, como esposo (…) Lo único que quiero es justicia. No descansaré hasta que estén todos estos criminales en la cárcel”, aseguró.