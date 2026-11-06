Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay: "Mi transparencia es innegociable"

“Le pido a Dios que me ilumine en el camino de un nuevo Paraguay. Le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y humildad para no olvidar nunca que el primer deber de un gobernante es mirar la suerte de los más desfavorecidos”, dijo.

Alliana también dedicó parte de su mensaje a recordar la historia del país y homenajear a quienes participaron de la construcción de la nación paraguaya. “Inclino mi frente ante la patria, ante los héroes que forjaron nuestra nación con sangre, coraje y sacrificio”, expresó.

En esa línea, destacó la capacidad de resistencia del pueblo paraguayo y sostuvo que “los paraguayos le enseñaron al mundo que esta nación no se rinde”.

Además, agradeció el respaldo de su espacio político y ratificó su pertenencia partidaria: “Agradezco a mi partido, la Asociación Nacional Republicana, y reafirmo mi fidelidad a sus postulados doctrinarios”.

El dirigente del Partido Colorado juró ante el Congreso luego de que el Senado destituyera a Santiago Peña. (Foto: Reuters)

La promesa de compensar a los ahorristas afectados por la crisis financiera

El mandatario reconoció las urgencias que enfrenta el país y mencionó la necesidad de atender distintos sectores de la sociedad.

“El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales, y en el campo”, expresó.

En ese contexto, hizo una promesa concreta para los ahorristas afectados por el descalabro financiero y aseguró que recibirán una compensación plena. “Lo que vengo a prometer es concreto, los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, sostuvo.

El presidente también dispuso que se pongan en marcha acciones para resarcir a los damnificados, con prioridad para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. "No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión, quiero resultados. Mi transparencia es innegociable”, dijo.

Alliana quedó al frente del Poder Ejecutivo luego de que el Senado rechazara la renuncia presentada por Peña y avanzara con su destitución. (Foto: archivo)

La destitución de Santiago Peña y el cambio de mando

La llegada de Alliana al Ejecutivo se produjo después de la destitución de Santiago Peña, quien había presentado su renuncia el jueves en medio de la crisis desatada por el colapso del banco digital Ueno, entidad con la que había mantenido vínculos comerciales en el pasado.

Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y resolvió avanzar con el juicio político. Finalmente, el Senado votó su destitución con 44 votos a favor y un ausente, y habilitó la sucesión presidencial.

La crisis en torno a Ueno Bank también abrió un frente judicial por las consecuencias del cierre de la entidad, que afectó a millones de ahorristas.