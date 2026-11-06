Tras su destitución, ordenan la detención de Santiago Peña en Paraguay

Luego de su destitución, la Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el contexto de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos.
La Fiscalía dispuso la medida en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos. También ordenó detener a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
Luego de su destitución, la Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el contexto de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos.
La decisión quedó formalizada en la Resolución Fiscal de Detención N.º 7, fechada este 6 de noviembre, correspondiente a la causa 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
Mediante un oficio dirigido al comandante de la Policía Nacional, los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Benítez solicitaron que se impartan las directivas necesarias para concretar las detenciones.
El documento establece que Peña deberá permanecer detenido en su domicilio hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
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