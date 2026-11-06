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Tras su destitución, ordenan la detención de Santiago Peña en Paraguay

La Fiscalía dispuso la medida en el marco de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos. También ordenó detener a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

Tras su destitución, ordenan la detención de Santiago Peña en Paraguay

Luego de su destitución, la Fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención del expresidente Santiago Peña y de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el contexto de una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos.

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La decisión quedó formalizada en la Resolución Fiscal de Detención N.º 7, fechada este 6 de noviembre, correspondiente a la causa 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.

Mediante un oficio dirigido al comandante de la Policía Nacional, los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Benítez solicitaron que se impartan las directivas necesarias para concretar las detenciones.

El documento establece que Peña deberá permanecer detenido en su domicilio hasta que sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

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