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A FLOR DE PIEL

La fotos al natural de Flor Peña con las que celebró sus 52 años: su íntima reflexión

En el día de su cumpleaños, la actriz Florencia Peña sorprendió con postales al natural y un profundo mensaje sobre el amor propio, el crecimiento personal y la búsqueda de su esencia. Mirá.

7 nov 2026, 12:30
La fotos al natural de Flor Peña con las que celebró sus 52 años: su íntima reflexión

La fotos al natural de Flor Peña con las que celebró sus 52 años: su íntima reflexión

La fotos al natural de Flor Peña con las que celebró sus 52 años: su íntima reflexión

La fotos al natural de Flor Peña con las que celebró sus 52 años: su íntima reflexión

A cara lavada, sin maquillaje y con una sensual producción de fotos que no pasó inadvertida, Florencia Peña celebró sus 52 años con una publicación que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. La actriz posó con un blazer oliva oversize directamente sobre la piel, el pelo suelto y distintas miradas frente a cámara, pero fueron sus profundas palabras sobre el amor, el autoconocimiento y las experiencias que marcaron su vida las que terminaron convirtiendo el posteo en algo mucho más especial.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó distintas postales en las que posó frente a cámara con diferentes gestos y miradas. Lejos de limitarse a una celebración tradicional, aprovechó la ocasión para hacer un balance íntimo y reflexionar sobre el momento de su vida que atraviesa.

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“En este presente, nada me define. Mi vida es una constante búsqueda. Es estar en sintonía con mi ser; ese lugar al que yo sola sé llegar, del que a veces me voy, pero al que siempre regreso”, expresó en el comienzo de su publicación.

Luego, Peña profundizó sobre el proceso de conocerse y aceptarse, y explicó qué representan las imágenes que eligió compartir en una fecha tan especial. “Hoy sé reconocer mi disfraz. Sé cuándo estoy jugando y cuándo necesito volver hacia adentro para no perderme”, escribió.

En esa misma línea, agregó una frase que resume el significado de las fotografías: “Estas fotos a cara lavada son el mejor reflejo de quién soy hoy. Alguien que ha atravesado tempestades y que conserva la fuerza para seguir intentando”.

La reflexión también incluyó una mirada sobre el futuro y su manera de afrontar lo que viene. “Estoy siempre buscando, atenta a lo que la vida viene a contarme. No me resisto a nada. Que el río me lleve”, manifestó.

Finalmente, Flor Peña cerró su mensaje con una declaración sobre los aprendizajes que le dejó este recorrido y el lugar fundamental que ocupa el amor en su vida. “Aprendí a soltar y a escuchar. Y el amor es y será siempre el motor de mi existencia”, concluyó.

Como era de esperarse, el posteo se llenó de mensajes de cariño. Marley le escribió “muy feliz cumple”, mientras que Georgina Barbarossa le dedicó un afectuoso “muy feliz cumpleaños, tesoro de mi corazón”. También se sumó Marcelo De Bellis, su compañero en Casados con hijos, con un “te quiero”.

Por su parte, Belén Francese la saludó con un entusiasta “feliz cumple, Flor, el verdadero, qué mujer”. Uno de los mensajes más especiales llegó de su hijo Juan Otero, quien le expresó todo su amor con un “te amo, feliz cumple”.

Cuál es el próximo proyecto teatral de Florencia Peña

En mayo de 2027, Florencia Peña y Juliana Gattas desembarcarán juntas en la cartelera porteña con una de las grandes apuestas teatrales del próximo año. Las artistas encabezarán una nueva versión argentina de Chicago – El Musical, el reconocido espectáculo de Broadway que llegará al Teatro El Nacional Sancor Seguros con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films.

La actriz se pondrá en la piel de Roxie Hart, mientras que la cantante de Miranda! interpretará a Velma Kelly. Se trata de dos personajes centrales de una historia atravesada por la ambición, los crímenes pasionales y la obsesión por alcanzar la fama.

La trama transcurre en los extravagantes años 20 y presenta a dos mujeres que, desde la cárcel, buscan conquistar al abogado Billy Flynn, quien utiliza el poder de la prensa sensacionalista para conseguir la libertad de sus clientes. En esa disputa, ambas harán lo posible por convertirse en las protagonistas de la atención pública.

La llegada del musical a la Argentina también tuvo como figura clave a Ricky Pashkus, quien desempeñó un papel fundamental en las gestiones para conseguir los derechos de la obra.

Estrenado originalmente en Broadway en 1975, Chicago cuenta con libreto de Fred Ebb y Bob Fosse, música de John Kander y letras de Fred Ebb, sobre la obra de Maurine Dallas Watkins. Con su combinación de jazz, impactantes coreografías y números musicales, el clásico volverá a conquistar al público con una puesta original.

     

 

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