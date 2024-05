Inflación, déficit y corralito: el país de la región cuya economía cruje por la falta de dólares

El año próximo, Bolivia tendrá elecciones presidenciales y la pelea entre el presidente Arce (que puede ser reelecto) y Evo Morales, el líder del MAS, el partido del Gobierno, es total. Los dos quieren ocupar la primera magistratura desde 2025.

Varias razones confluyen para que la economía de Bolivia haya comenzado a crujir. En primera medida, desde hace una década que el déficit fiscal no para de aumentar en ese país. Hasta aquí, las reservas en dólares y el excedente de gas le permitían al Gobierno equilibrar el rojo de las cuentas macro. Pero esto ha comenzado a cambiar en los últimos dos años.

inflacion de bolivia.jpg Bolivia tiene una crisis económica que se manifiesta con la grave escasez de dólares (Foto: Instituto de Estadísticas de Bolivia).

Para diciembre de 2023, la inflación anual fue del 2,12%. Muy baja, de las más bajas de la región, pero comparada con los años anteriores comenzó a subir peldaños como consecuencia del prolongado proceso de déficit fiscal, que parece haber llegado al límite de lo tolerable.

Para 2014, Bolivia tenía reservas por US$19.000 millones de dólares. Pero la política de subsidios, especialmente al combustible, fue absorbiendo esas divisas. Ahora, 10 años después, el Banco Central de Bolivia tiene solo US$1.500 millones. Es decir, se achicó más de 10 veces. Para peor, en efectivo, o de libre disponibilidad, tiene solo US$200 millones. El resto es en oro, que necesita un proceso para poder transformarse en dólares.

El otro elemento que deterioró la economía y se "comió" los dólares de las reservas es un mal manejo de la política energética. Bolivia ya no tiene el excedente de gas que le permitía, por ejemplo, venderle a la Argentina y así conseguir divisas.

Las políticas del presidente Arce han hecho que muchas empresas -varias del exterior- desistieran de realizar inversiones en Bolivia. Por lo tanto, solo tiene gas para su propio consumo y ya no puede exportar. En consecuencia, no ingresan dólares porque no hay exportaciones. Esto ha obligado a Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales, a tomar una serie de medidas extraordinarias. Algunas son un recuerdo de diferentes épocas recientes de nuestro país.

Medidas para suplir la falta de dólares en Bolivia

El Presidente y su equipo económico ven cómo la economía se estanca y la inflación ha comenzado a trepar.

iflación en Bolivia evolución.jpg La inflación de Bolivia es de las más bajas de la región, pero en los últimos dos años comenzó a subir (Foto: UNPAZ).

En el año 2011, la suba de precios llegó al 7,18% anual y luego comenzó a descender hasta la marca notable del 0,6% en 2020 -en plena pandemia- y 0,90% en 2021. De nuevo, conviene reiterar que se trata de inflación anualizada. Pero en 2022, con el inicio de la escasez de dólares, la inflación trepó al 3,12% y cerró en el 2,12%. Casi cuatro veces más que en 2020.

En lo que va del 2024, la inflación acumula el 1,3%. Pero la proyección para los 8 meses que restan (la última medición es de abril) da un valor en torno al 3% o más.

Sin embargo, algunos sectores empresarios y la oposición acusan al Gobierno de estar "dibujando" estos números, y afirman que la inflación es mayor a la informada.

El otro tema es más complejo: el cambio oficial se ha "estancado" artificialmente por el Gobierno, lo que recalentó el mercado paralelo. Oficialmente, 1 dólar es equivalente a 6 bolivianos (BOB). De todos modos, a ese precio es casi imposible conseguirlo, en tanto que el "blue" está en casi 10 bolivianos. Una brecha del 40% que traba las operaciones económicas.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha decidido también otra medida muy resistida por los ahorristas.

bancos y dólares en Bolivia.jpg El gobierno de Bolivia implantó un "corralito" al dólar (Foto: Gentileza DW).

El "corralito" de divisas en Bolivia

La autoridad económica puso un corralito para los depósitos en dólares en los bancos. Ya no es posible retirarlos por ventanilla o, mucho menos, en cajeros automáticos. Se debe ir al banco y cambiarlos personalmente. El problema es que el Banco Central Boliviano (BCB) impuso una normativa, por lo que el cambio se realiza a la cotización oficial.

Esto implica perder en ese trámite el 40% del valor del depósito cuando se entregan bolivianos en lugar de los dólares.

faltan dólares.jpg La autoridad económica puso un corralito para los depósitos en dólares en los bancos.

El problema de la falta de dólares llegó incluso a la dirigencia gremial. Las movilizaciones reclamando por la falta de divisas provocaron que los gremios se movilizaran este martes en la ciudad de La Paz.

“Organizaciones gremiales nos movilizaremos, la familia gremial nuevamente está en estado de emergencia. No hay dólares. Es hora de unirnos para movilizarnos, para salir en marcha de protesta en contra de este Gobierno", dice uno de los referentes gremialistas de El Alto, el territorio en dónde es más fuerte Evo Morales.

También hay paros y bloqueos de los camioneros que no reciben dólares por sus operaciones, que implican llevar mercaderías a los países vecinos.

luis Arce.jpg Luis Arce, el presidente de Bolivia, se quedó sin dólares para su economía (Foto: gentileza La Razón.bo).

En Santa Cruz, zona del país tradicionalmente opuesta al MAS de EVO y de Arce, los comerciantes también reclaman con cierres y movilizaciones porque no pueden acceder a los dólares que usan como moneda de ahorro. Los bancos no se los entregan, sino al cambio oficial y en la moneda boliviana.

El gobierno también decidió exceptuar a los exportadores de granos de la normativa que los obliga, primero, a abastecer el mercado interno. Con esta medida, podrán exportar un mayor volumen y el Gobierno ingresará mayores divisas por esta vía.

La falta de dólares es crítica. La Cámara Farmacéutica Boliviana alertó que la falta de divisas puede poner en riesgo el suministro de medicinas y dispositivos médicos en el país.

Muchos sectores, exportadores, especialmente, al no poder contar con el dólar billete, optan por demorar el reintegro de las remesas a Bolivia y los mantienen en el extranjero.

Otra medida, que es patear el problema para adelante, es autorizar una emisión de un bono para colocar en el extranjero y hacerse de dólares. Pero esa situación, que puede ayudar ahora a las arcas del Banco Central, generará una deuda mayor al ya complicado déficit fiscal del país.