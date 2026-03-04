Fede Bal recordó el desopilante comentario que le hizo el seguridad de su barrio a Evelyn Botto

"Agarré el auto y lo fui a buscar", aseguró el actor, visiblemente molesto al reconstruir la escena. Y sumó su desconcierto ante la situación: "¿Cómo va a hacer eso? Porque encima no es verdad y ¿cómo le explico a Evelyn que no es verdad?".

Cuánto hace que están en pareja Fede Bal y Evelyn Botto

La historia entre Fede Bal y Evelyn Botto comenzó a gestarse a mediados de 2025, cuando empezaron a surgir rumores tras algunas apariciones juntos y comentarios en redes sociales. Aunque en ese momento evitaron definiciones, las versiones sobre un vínculo sentimental comenzaron a cobrar cada vez más fuerza en el ambiente artístico.

Con el correr de los meses, las señales fueron más evidentes. Se mostraron en eventos, compartieron salidas y dejaron entrever una cercanía que ya no parecía solo amistad. Sin embargo, ambos eligieron manejar el tema con discreción, sin hacer declaraciones contundentes sobre el estado de la relación.

Recién hacia fines de 2025 decidieron blanquear el romance públicamente, confirmando que estaban en pareja. La oficialización llegó después de un tiempo de conocerse y afianzar el vínculo lejos del ruido mediático, algo que, según dejaron trascender, fue clave para consolidarse.

Hoy, ya con la relación reconocida, atraviesan una etapa estable y se muestran más relajados ante la exposición. Lo que empezó como un rumor terminó convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del espectáculo en el último tiempo.