Cúneo Libarona tras su salida de Justicia: "Lo voy a ayudar a Mahiques a seguir el camino"

La primera vez que quiso renunciar al cargo

El ministro saliente contó que antes de las elecciones generales de octubre le planteó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que quería abandonar su cargo.

"Cuando se hablaba de renovación del Gabinete el año pasado yo pensaba que tenía que dar un paso al costado", planteó y reiteró los temas personales que lo condicionaban: "Estaba cansado, tenía reclamos familiares". "Antes de las elecciones, yo pensé 'Me tengo que ir y que venga alguien con fuerza'", sinceró.

Javier Milei acepto la renuncia a Cuneo Libarona

En ese momento, contó que lo llamó Karina Milei y que le dijo que "de ninguna manera" dejara el cargo. "Me tengo que operar, tengo un curso que me invitaron en Alemania en enero", contó que le contestó a la hermana del presidente, quien le dijo que se fuera al viaje.

Después relató que fue llamado por el mismo presidente para hacerlo desistir de su renuncia: "Javier convence hasta una pared. 'Mariano no te vayas, vos tenés temas delicados, yo confío plenamente en vos, delego en vos", contó las palabras con las que el jefe de Estado lo convenció para continuar.

En ese momento, Cúneo Libaron planteó que se mantenía en el puesto por "un tiempo" y recordó que en ese momento "se ganaron las elecciones por goleada". "Aproveché todo este tiempo para tratar de poner el orden posible en el misterio. Pero yo creo que ya había llegado mi tiempo", expresó.

Respecto a Milei y la reunión que mantuvo hoy con el mandatario donde presentó su renuncia, compartió: "Yo lo quiero mucho. Yo no admiro a muchas personas y a Javier lo admiro. Fue una charla de dos viejos amigos".

El apoyo para Mahiques y Viola

Con respecto al ministro que lo reemplazará en Justicia, Juan Bautista Maiques y de la asunción como secretario de Justicia de Santiago Viola, en lugar del desplazado Sebastián Amerio, auguró: "Tienen que seguir el camino y empujar. Se van a encontrar algo ordenado, les hice un informe tremendo de qué es lo que ellos tendrían que priorizar".

Consultado por Feinmann sobre una supuesta interna dentro del Gobierno entre Santiago Caputo, hombre al que respondía Amerio, y la llegada de Viola, cercano a Karina Milei, Cúneo Libarona respondió: "Por mi forma de ser creo que tengo cordialidad de todos, lo quiero a Santiago (Caputo), le tengo estima a Karina. No vi nunca un enfrentamiento. Leo los diarios, yo no lo vi, yo no estaba en Casa Rosada", desestimó.

Además, aclaró que en su caso no se "pelea con nadie" y expresó su emoción por los mensajes de despedida y reconocimiento de ex colegas.

Respecto a Amerio, contó que tuvieron "épocas de estar estrechos, uno a uno, juntos". "Él tenía una enorme responsabilidad, tenía el Consejo de la Magistratura, era el enlace con la Casa del Gobierno", reconoció.

En cuanto a Mahiques y Viola, confió que los conoce "a los dos de hace años" y calificó a su reemplazante como alguien que "es piola" y que "conoce la Justicia". "Viola es más pensante, es menos vistoso pero sabe mucho de Tribunales, tiene 30 años de recorrer los pasillos", contrastó y destacó el "buen team" que conforman ambos funcionarios.