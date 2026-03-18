El precio del petróleo y el gas sigue subiendo ante una nueva escalada bélica en Medio Oriente

En este contexto, South Pars se convierte en un punto crítico: no sólo por su valor energético, sino por su potencial para amplificar una crisis que ya tiene repercusiones en los precios, los mercados y la seguridad global.

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Esto se traduce en un aumento nuevamente del precio del crudo, que ya está cerca de los 110 dólares el barril. Lo mismo sucede con el gas, aunque su impacto pueda ser menor en el hemisferio norte porque comienza el tiempo de la primavera y verano. En lo que va del año, el precio del barril de crudo, ya asciende al 75%.

Sin embargo, Irán acaba de advertir sobre inminentes ataques a plantas de petróleo y de gas en Arabia Saudita, Emiratos árabes y Qatar. Estas instalaciones se han convertido en objetivos directos y legítimos, y serán atacadas en las próximas horas", dice el comunicado de Irán.

El mundo pone la mirada en el Golfo Pérsico

Estados Unidos e Israel han atacado la enorme cuenca de South Pers ( que en el idioma de los iraníes se llama "Pars-e- Jamoubi", que significa “Persia Sur”, porque son las reseervas que están el el sur de Irán (ex Persia). Es la mayor cuenca de reserva de gas para ese país y el 10% de las reservas de petróleo del mundo.

Pero esa zona tan rica es extensa y la mitad, está compartida con Qatar, aliado de EE.UU. y mediador en la guerra entre Israel y Hamas. Por eso que el golfo pérsico, lejos de recuperar la navegabilidad de los superpetroleros, está más complicado. Esto tiene una consecuencia directa, el precio del crudo está ya en los 110 dólares y las perspectivas son peores todavía.

south pars mapa La zona atacada por EE.UU. e Israel es una de las principales reservas mundiales de petróleo. Complican todavía más el valor del barril de crudo. (Foto: A24.com)

Un área del planeta concentra una riqueza energética sin comparación: un triángulo en el Golfo Pérsico donde se ubican algunos de los mayores yacimientos de petróleo y gas del mundo. La zona conecta a Arabia Saudita, Irán y Qatar, y es considerada uno de los puntos más estratégicos del mapa energético global.

En ese espacio se encuentran tres gigantes de los hidrocarburos. Por un lado, el campo de Ghawar, en Arabia Saudita, es el mayor yacimiento de petróleo convencional del mundo. A él se suma Safaniya, también en territorio saudí, el mayor campo offshore de crudo. El triángulo se completa con el megayacimiento de gas compartido entre Irán y Qatar: South Pars (North Field del lado qatarí), la mayor reserva de gas natural conocida.

Este enclave concentra una porción clave de las reservas energéticas globales. Solo el sistema South Pars/North Field representa cerca de una quinta parte del gas recuperable del planeta, mientras que los campos saudíes sostienen buena parte de la producción mundial de petróleo.

La importancia de este “triángulo energético” va mucho más allá de la geología. Su ubicación en el Golfo Pérsico lo convierte en un nodo crítico para el comercio internacional de energía. Cualquier conflicto en la región - como los recientes enfrentamientos en Medio Oriente - tiene impacto inmediato en los precios del petróleo y el gas.

Además, estas reservas son el pilar económico de los países involucrados. Arabia Saudita depende del crudo, Qatar del gas natural licuado y Irán de su producción energética para sostener su economía y su influencia regional.

Irán y nuevas amenazas de represalias

El régimen fundamentalista adivirtió que rápidos y sorprendentes ataques a los yacimientos petroleros de los otros países de la región. En Concreto, el gobierno de Teherán aludió a:

Refinería de Samref – Arabia Saudita

Complejo petroquímico Jubail – Arabia Saudita

Campo de gas Al Hosn – Emiratos Árabes Unidos

Complejo petroquímico Mesaieed y empresa Mesaieed Holding (afiliada a Chevron) -Qatar

Refinería Ras Laffan (fases 1 y 2) - Qatar

Trump habló el martes a la noche de un psoble final de la guerra. Pero este miércoles renovó los ataques en el golfo. Irán promete represalias. El mundo de nuevo preocupado por el precio del petróleo, del gas y del impacto en la economía.