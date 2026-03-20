EE.UU. ofrece USD 10 millones por información sobre los principales líderes militares iraníes. 

El foco también está en el líder supremo

La recompensa también incluye información sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien asumió tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a fines de febrero.

Desde entonces, el nuevo líder no volvió a aparecer en público, aunque sí difundió mensajes oficiales. Washington busca datos sobre su paradero y estructura de poder, en un contexto de máxima tensión.

UCDJYJ52DZF2NEQ6X64LAXOZ7E Este póster del Departamento de Estado de EE. UU. anuncia una recompensa de hasta $10 millones por información sobre líderes clave del IRGC de Irán.

Acusaciones, conflicto y tensión global

Estados Unidos considera al CGRI como una organización terrorista extranjera y lo responsabiliza por ataques contra ciudadanos estadounidenses. Además, sostiene que Irán habría planificado atentados contra el expresidente Donald Trump y otros funcionarios, en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en el año 2020.

Desde Teherán rechazan estas acusaciones y aseguran que se trata de argumentos políticos utilizados por Washington para justificar sanciones y presión internacional. El anuncio de la recompensa se da en un escenario de conflicto abierto que mantiene en alerta a la comunidad internacional y podría escalar aún más en los próximos días.