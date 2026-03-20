EE.UU. ofrece USD 10 millones por información sobre los principales líderes militares iraníes
Se trata de altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, señalados por planear y ejecutar actos terroristas en el mundo. Uno de ellos está imputado en el atentado a la AMIA.
EE.UU. ofrece USD 10 millones por información sobre los principales líderes militares iraníes.
En medio de la creciente tensión con Irán, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar o ubicar a altos mandos del régimen iraní. La medida apunta directamente a figuras clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), al que Washington acusa de planificar y ejecutar actos terroristas a nivel global.
El Departamento de Estado instó a quienes tengan datos a enviarlos a través de canales seguros y anónimos, como la red Tor o la aplicación Signal, y aseguró que quienes colaboren podrían acceder a recompensas económicas e incluso programas de reubicación.
Entre los principales objetivos mencionados se encuentran altos funcionarios militares y de inteligencia de Irán:
Ahmad Vahidi, comandante del CGRI
Majid Khademi, jefe de inteligencia
Sa’id Aghajani, responsable del programa de drones
Hamidreza Lashgarian, jefe de ciberseguridad
Ali Abdollahi, líder del cuartel central Khatam al-Anbiya
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Estados Unidos sostiene que estos funcionarios tienen un rol clave en la planificación de operaciones militares y actividades consideradas terroristas. Entre ellos Ahmad Vahidi, apuntado por planear y ejecutar el atentado a la AMIA.
El foco también está en el líder supremo
La recompensa también incluye información sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien asumió tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a fines de febrero.
Desde entonces, el nuevo líder no volvió a aparecer en público, aunque sí difundió mensajes oficiales. Washington busca datos sobre su paradero y estructura de poder, en un contexto de máxima tensión.
Acusaciones, conflicto y tensión global
Estados Unidos considera al CGRI como una organización terrorista extranjera y lo responsabiliza por ataques contra ciudadanos estadounidenses. Además, sostiene que Irán habría planificado atentados contra el expresidente Donald Trump y otros funcionarios, en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en el año 2020.
Desde Teherán rechazan estas acusaciones y aseguran que se trata de argumentos políticos utilizados por Washington para justificar sanciones y presión internacional. El anuncio de la recompensa se da en un escenario de conflicto abierto que mantiene en alerta a la comunidad internacional y podría escalar aún más en los próximos días.