Keiko Fujimori amplía su ventaja y Roberto Sánchez anticipa que no reconocerá el resultado electoral

Autoridades electorales peruanas La revisión de las primeras actas observadas favorecieron a Fujimori. (Foto: Reuters)

La autoridad electoral informó que el cómputo definitivo “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”. En un primer momento se había previsto que los resultados finales se conocieran el 15 de julio, fecha en la que se proclamará al ganador.

El partido de Sánchez, Juntos por el Perú, denunció “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades”, aunque no detalló cuáles serían esas anomalías.

La posición del espacio representa un giro respecto de lo manifestado durante los primeros días del escrutinio. Una semana antes, cuando Sánchez encabezaba el conteo, dirigentes del partido habían asegurado que respetarían el resultado independientemente de quién resultara vencedor. Ahora, en cambio, convocaron a una marcha para el próximo viernes en Lima con el objetivo de defender el voto.

Al justificar la convocatoria, la organización sostuvo que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado” y afirmó que no respetará el resultado electoral porque considera que este “no refleja la voluntad popular con absoluta transparencia”.

Roberto Sanchez El espacio de Sánchez denunció irregularidades, cuestionó la transparencia del proceso y convocó a una movilización en Lima. (Foto: Reuters)

Pese a esa postura, la vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand, había señalado días antes que acataría el resultado de la elección. Según explicó, la defensa del voto no es incompatible con el reconocimiento de la decisión que adopten las autoridades electorales.

“No estamos hablando de indicios de fraude. Hemos sido muy cuidadosos en no usar esa palabra, hemos sido muy cuidadosos también en nuestra relación con las bases (...) Aquí nadie llamó a la insurgencia, nadie llamó a violentar. Estamos siendo muy responsables, pero también estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa del voto, por ejemplo, con lo que ha pasado en toda la votación de peruanos en el exterior”.

La dirigente también remarcó que no promovieron acciones que excedan los mecanismos legales previstos para la participación política.

“Tener dudas razonables, presentar impugnaciones, ejercer el derecho a la defensa del voto no implica que no reconozcamos los resultados. Nosotros tenemos dudas razonables y hemos hecho también las acciones legales correspondientes porque hemos visto que la situación no está clara”, comentó.

Qué dicen desde Fuerza Popular, el espacio de Fujimori

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Fujimori, Luis Galarreta, afirmó que Fuerza Popular aguardará el cierre total del escrutinio antes de declararse ganador.

“Nosotros vamos a esperar que esto termine para ya poder hablar de elección ó virtualmente electos”, dijo.

En paralelo, la delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta presidencial se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, pese al clima de fuerte polarización que marcó la campaña.

El balotaje enfrentó a Fujimori, hija del fallecido expresidente y luego dictador Alberto Fujimori, con Sánchez, considerado heredero político del exmandatario Pedro Castillo, quien permanece detenido tras el fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022.