La advertencia de los científicos: el apocalipsis está más cerca de lo esperado

Desde el Big Bang, el universo se expande, pero ahora lo estaría haciendo de una manera tan acelerada que se precipita hacia su propio final. Noticia en desarrollo.

¿El final está cerca?

El nuevo estudio con los cálculos de la expansión del universo hasta su inexorable final desvela a los científicos. Se creía que faltaba muchísimo tiempo para que llegara ese momento último. Sin embargo, el trabajo presentado en la revista "Proceedinds of the National Academy of Sciences", lo cambia todo.

el artículo del cosmos y su final.jpg El nuevo cálculo de científicos dice que al universo solo le quedan 65 millones de años de vida. (Foto: PNAS)

Quedan "sólo" 65 millones de años para "disfrutar" del planeta y del universo. Y la verdad que es muy poco tiempo - en términos universales - ya que se calcula que el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, que "nos queden apenas 65 millones de años más", es casi como pestañar.

ciclo del universo.jpg Del "Big Bang" al "Big RIP", ¿nos quedan solo 65 millones de años para el universo? (Foto: Gentileza Wired)

A toda velocidad hasta el fin de los tiempos

El cambio en esta estimación parte de una situación novedosa que creen haber hallado estos científicos. Desde el inicio de todo - el Big Bang - el Universo se expande, tal como predijo con sus cálculos Albert Einstein. Pero por algún motivo, esa expansión del cosmos se ha acelerado. Y si uno gasta rápido lo que posee es fácil comprender lo que sucede: se acaba antes de lo previsto.